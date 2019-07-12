В Крыму нашли убитым пропавшего крымскотатарского журналиста

В аннексированном Крыму нашли убитым крымского татарина Фахри Мустафаева, который накануне пропал без вести. Об этом сообщил журналист Шевкет Наматуллаев на своей странице Facebook вечером в четверг, 11 июля.\r\n"Пропавшего вчера (10 июля) Фахри Мустафаева нашли мертвым. Убили и закопали в Бахчисарайском районе в селе Ароматное", – рассказал Наматуллаев.\r\nПо словам родных погибшего, в среду утром, примерно в 9:00, после разговора по телефону Фахри Мустафаев собрался и поехал. Сказал, что по делам в Симферополь. Однако через полчаса с ним уже не было связи.\r\nФахри Мустафаеву было 38 лет. Без отца остались трое малолетних детей. Его похороны пройдут сегодня в 15:00 в Бахчисарае.\r\nКак сообщали Українськi Новини, около 50 крымских татар задержаны за акцию протеста в Москве (Россия) в четверг.\r\nКрымскотатарских правозащитниц задержали россияне за "пропаганду запрещенной символики".\r\nРанее у крымскотатарских активистов снова прошли обыски, а в Меджлисе рассказали об обысках, допросах и арестах в Крыму.