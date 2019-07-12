В Крыму нашли убитым пропавшего крымскотатарского журналиста

В аннексированном Крыму нашли убитым крымского татарина Фахри Мустафаева, который накануне пропал без вести. Об этом сообщил журналист Шевкет Наматуллаев на своей странице Facebook вечером в четверг, 11 июля.

"Пропавшего вчера (10 июля) Фахри Мустафаева нашли мертвым. Убили и закопали в Бахчисарайском районе в селе Ароматное", – рассказал Наматуллаев.

По словам родных погибшего, в среду утром, примерно в 9:00, после разговора по телефону Фахри Мустафаев собрался и поехал. Сказал, что по делам в Симферополь. Однако через полчаса с ним уже не было связи.

Фахри Мустафаеву было 38 лет. Без отца остались трое малолетних детей. Его похороны пройдут сегодня в 15:00 в Бахчисарае.

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