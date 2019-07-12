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12 липня 2019, пʼятниця, 09:08 26
Події 2019-07-12T13:30:03+03:00
Українські Новини
У Криму знайшли вбитим зниклого кримськотатарського журналіста

У Криму знайшли вбитим зниклого кримськотатарського журналіста

Фахрі Мустафаєв. Фото: facebook.com/namatullaev
Фахрі Мустафаєв. Фото: facebook.com/namatullaev

У аннексированном Криму знайшли вбитим кримського татарина Фахрі Мустафаєва, який напередодні зник безвісти. Про це повідомив журналіст Шевкет Наматуллаєв на своїй сторінці Facebook увечері в четвер, 11 липня.

"Зниклого вчора (10 липня) Фахрі Мустафаєва знайшли мертвим. Вбили і закопали в Бахчисарайському районі в селі Ароматне", – розповів Наматуллаєв.

За словами рідних загиблого, в середу вранці, приблизно в 9:00, після розмови по телефону Фахрі Мустафаєв зібрався і поїхав. Сказав, що по справах в Сімферополь. Однак через півгодини з ним вже не було зв'язку.

Фахрі Мустафаєву було 38 років. Без батька залишилися троє малолітніх дітей. Його похорони пройдуть сьогодні в 15:00 в Бахчисараї.

Як повідомляли Українські Новини, близько 50 кримських татар затримано за акцію протесту в Москві (Росія) у четвер.

Кримськотатарських правозахисниць затримали росіяни за "пропаганду забороненої символіки".

Раніше у кримськотатарських активістів знову пройшли обшуки, а в Меджлісі розповіли про обшуки, допити та арешти в Криму.

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