У Криму знайшли вбитим зниклого кримськотатарського журналіста

У аннексированном Криму знайшли вбитим кримського татарина Фахрі Мустафаєва, який напередодні зник безвісти. Про це повідомив журналіст Шевкет Наматуллаєв на своїй сторінці Facebook увечері в четвер, 11 липня.

"Зниклого вчора (10 липня) Фахрі Мустафаєва знайшли мертвим. Вбили і закопали в Бахчисарайському районі в селі Ароматне", – розповів Наматуллаєв.

За словами рідних загиблого, в середу вранці, приблизно в 9:00, після розмови по телефону Фахрі Мустафаєв зібрався і поїхав. Сказав, що по справах в Сімферополь. Однак через півгодини з ним вже не було зв'язку.

Фахрі Мустафаєву було 38 років. Без батька залишилися троє малолітніх дітей. Його похорони пройдуть сьогодні в 15:00 в Бахчисараї.

Як повідомляли Українські Новини, близько 50 кримських татар затримано за акцію протесту в Москві (Росія) у четвер.

Кримськотатарських правозахисниць затримали росіяни за "пропаганду забороненої символіки".

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