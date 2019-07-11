В Москве за акцию протеста задержаны 50 крымских татар , - адвокат

Около 50 крымских татар задержаны за акцию протеста в Москве (Россия) в четверг.\r\nОб этом в Facebook написал адвокат Эмиль Курбединов, передают Українськi Новини.\r\nОн отметил, что крымские татары пришли под здание Верховного суда РФ на рассмотрение апелляции по делу "Хизб-ут-Тахрир".\r\n"В Москве начались массовые задержания крымских татар, приехавших в качестве свободных слушателей к верховному суду РФ!... Как минимум 50 крымских татар задержаны в Москве", - сообщил адвокат.\r\nКурбединов просит коллег оказать задержанным юридическую помощь.\r\nКак сообщали Українськi Новини, крымскотатарских правозащитниц задержали россияне за "пропаганду запрещенной символики".\r\nРанее у крымскотатарских активистов снова прошли обыски, а в Меджлисе рассказали об обысках, допросах и арестах в Крыму.