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11 июля 2019, четверг, 13:10 167
Общество 2019-07-11T13:17:18+03:00
Українські Новини
В Москве за акцию протеста задержаны 50 крымских татар , - адвокат

В Москве за акцию протеста задержаны 50 крымских татар , - адвокат

Около 50 крымских татар задержаны за акцию протеста в Москве (Россия) в четверг.

Об этом в Facebook написал адвокат Эмиль Курбединов, передают Українськi Новини.

Он отметил, что крымские татары пришли под здание Верховного суда РФ на рассмотрение апелляции по делу "Хизб-ут-Тахрир".

"В Москве начались массовые задержания крымских татар, приехавших в качестве свободных слушателей к верховному суду РФ!... Как минимум 50 крымских татар задержаны в Москве", - сообщил адвокат.

Курбединов просит коллег оказать задержанным юридическую помощь.

Как сообщали Українськi Новини, крымскотатарских правозащитниц задержали россияне за "пропаганду запрещенной символики".

Ранее у крымскотатарских активистов снова прошли обыски, а в Меджлисе рассказали об обысках, допросах и арестах в Крыму.

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