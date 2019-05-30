Крымскотатарских правозащитниц задержали россияне за "пропаганду запрещенной символики"

Российские силовики задержали 2 крымскотатарских правозащитниц в аннексированном Россией Крыму.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы представительства Президента в Крыму, передают Українськi Новини.

"В Крыму задержали двух правозащитниц. Сегодня, 30 мая, в АР Крым в Бахчисарае "сотрудниками" так называемого "Центра по противодействию экстремизму" задержана правозащитница, координатор "Крымского детства", жена политзаключенного Сейрана Салиева Мумин Салиева, и в Джанкое крымскотатарская правозащитница Лутфие Зудиева", - сказано в нем.

Зудиевий инкриминируют пропаганду или публичное демонстрирование символики, запрещенной федеральными законами России.

Крымскотатарская правозащитница. Фото: Cлужба представительства Президента в Крыму/Facebook

Как сообщали Українськi Новини, у крымскотатарских активистов снова прошли обыски, а в Меджлисе рассказали об обысках, допросах и арестах в Крыму.

Тем временем Крымские врачи подсадили заключенного Бекирова на инсулин, что может стоить ему жизни.