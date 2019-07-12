Сьогодні Рада проведе годину питань до уряду і закриє свою 10-ту сесію

Верховна Рада на пленарному засіданні в п'ятницю проведе годину питань до уряду і закриє десяту сесію.\r\nПро це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.\r\nТакож планується зачитати депутатські запити.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 11 липня Рада прийняла Виборчий кодекс.\r\n21 травня Президент Володимир Зеленський достроково припинив повноваження Верховної Ради і призначив позачергові вибори парламенту на 21 липня.\r\nА вчора депутати попрощалися з Радою - заспівали гімн України і сфотографувалися на пам'ять.\r\nТим часом вже стало відомо, як буде виглядати виборчий бюлетень на виборах в Раду.\r\nПартії Зеленського і Бойко лідирують на виборах в Верховну Раду\r\nРаніше ЦВК зареєстрував 21 партію і більше трьох тисяч кандидатів на вибори в Раду.\r\nТим часом в поліцію надійшло понад 1,4 тисячі повідомлень про порушення у виборчому процесі.