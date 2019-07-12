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12 липня 2019, пʼятниця, 08:45 15
Верховна Рада і партії 2019-07-12T10:00:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні Рада проведе годину питань до уряду і закриє свою 10-ту сесію

Сьогодні Рада проведе годину питань до уряду і закриє свою 10-ту сесію

Верховна Рада. Фото: сайт Президента України
Верховна Рада. Фото: сайт Президента України

Верховна Рада на пленарному засіданні в п'ятницю проведе годину питань до уряду і закриє десяту сесію.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Також планується зачитати депутатські запити.

Як повідомляли Українські Новини, 11 липня Рада прийняла Виборчий кодекс.

21 травня Президент Володимир Зеленський достроково припинив повноваження Верховної Ради і призначив позачергові вибори парламенту на 21 липня.

А вчора депутати попрощалися з Радою - заспівали гімн України і сфотографувалися на пам'ять.

Тим часом вже стало відомо, як буде виглядати виборчий бюлетень на виборах в Раду.

Партії Зеленського і Бойко лідирують на виборах в Верховну Раду

Раніше ЦВК зареєстрував 21 партію і більше трьох тисяч кандидатів на вибори в Раду.

Тим часом в поліцію надійшло понад 1,4 тисячі повідомлень про порушення у виборчому процесі.

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