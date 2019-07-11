Партии Зеленского и Бойко лидируют на выборах в Раду

47% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 11,6% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,2% - "Европейскую солидарность", 6,6% - партию "Голос", "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 6,4% на выборах Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

Партию "Сила и честь" готовы поддержать 3,6%, "Оппозиционный блок" - 3,2%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,8%, Радикальную партию - 2,5%, партию ВО "Свобода" - 2,1%.

Рейтинг других политических сил - менее 2%.

Лидерами так называемого "второго выбора" являются партии "Слуга народа" (9,6%) и "Голос" (9,3%).

Уровень доверия к Президенту Владимиру Зеленского составляет 65% (не доверяют 27%).

Среди лидеров политических сил относительно высоким уровнем доверия пользуются лидер "Голоса" Святослав Вакарчук (25%), глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков (24%), глава "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (23%), глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко (22%), лидер "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко (22%), премьер-министр Владимир Гройсман (20% ) и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (20%).

Меньше доверяют респонденты бывшему Президенту и лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко (14%) и Виктору Медведчуку (12%).

На Западе страны самый высокий уровень доверия имеют Зеленский и Вакарчук, в центре - Зеленский, Гриценко, Тимошенко, Смешко и Гройсман, на юге - Зеленский и Бойко, на Востоке - Зеленский, Бойко, Разумков и Медведчук.

Опрос проводился в течение 6 - 10 июля.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.

Выборочная совокупность: 2 000 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Как сообщали Українськi Новини, неделю назад 42,3% респондентов, опрошенных социологическрой группой "Рейтинг", которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 13,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,3% - "Европейскую солидарность", по 7,2% - партию "Голос", и "Всеукраинское объединение "Батьківщина" на выборах Верховной Рады.

Социологическая компания Seetarget заявила, что по результатам опроса, проведенного 1-7 июля, в следующем созыве украинского парламента будут представлены 5 политических партий – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос" и Всеукраинское объединение "Батьківщина".