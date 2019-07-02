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02 июля 2019, вторник, 13:03 55
Выборы 2019-07-02T13:03:01+03:00
Українські Новини
Выборы в Раду: в полицию поступило более 1,4 тыс. сообщений о нарушениях

Выборы в Раду: в полицию поступило более 1,4 тыс. сообщений о нарушениях

Выборы. Фото: prm.ua
Выборы. Фото: prm.ua

72 тыс. полицейских будут обеспечивать правопорядок во время выборов Верховной Рады 21 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.


Указано, что на данный момент в полицию поступило более 1,4 тыс. сообщений о нарушениях в избирательной сфере. 

В основном указаная информация связана с незаконной агитацией - 1 093 фактов, подкупом избирателей - 114 фактов, препятствованием осуществлению избирательного права - 48 фактов.

Отмечается, что для обеспечения общественной безопасности и порядка в день выборов планируется привлечь более 72 000 полицейских.

Заместитель начальника Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе отметил, что с начала избирательного процесса начато 60 уголовных производств. В частности, 48 уголовных производств непосредственно связаны с нарушением избирательного законодательства. 

Еще 12 уголовных производств - это преступления общеуголовной направленности, косвенно связанные с нарушением избирательного процесса.

Больше всего уголовных производств начато в Одесской (8) и Днепропетровской областях (7), а также в Киеве (6).

Напомним, ранее ЦИК решила зарегистрировать партию Саакашвили.

Также ЦИК зарегистрировала 66 кандидатов однофамильцев в 43-х округах. 

Тем временем Центральная избирательная комиссия на выборы в Раду заказала на 1,4 млн больше бюллетеней, чем на выборы Президента.

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