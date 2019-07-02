Выборы в Раду: в полицию поступило более 1,4 тыс. сообщений о нарушениях

72 тыс. полицейских будут обеспечивать правопорядок во время выборов Верховной Рады 21 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.



Указано, что на данный момент в полицию поступило более 1,4 тыс. сообщений о нарушениях в избирательной сфере.



В основном указаная информация связана с незаконной агитацией - 1 093 фактов, подкупом избирателей - 114 фактов, препятствованием осуществлению избирательного права - 48 фактов.



Отмечается, что для обеспечения общественной безопасности и порядка в день выборов планируется привлечь более 72 000 полицейских.



Заместитель начальника Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе отметил, что с начала избирательного процесса начато 60 уголовных производств. В частности, 48 уголовных производств непосредственно связаны с нарушением избирательного законодательства.



Еще 12 уголовных производств - это преступления общеуголовной направленности, косвенно связанные с нарушением избирательного процесса.



Больше всего уголовных производств начато в Одесской (8) и Днепропетровской областях (7), а также в Киеве (6).



Напомним, ранее ЦИК решила зарегистрировать партию Саакашвили.



Также ЦИК зарегистрировала 66 кандидатов однофамильцев в 43-х округах.



Тем временем Центральная избирательная комиссия на выборы в Раду заказала на 1,4 млн больше бюллетеней, чем на выборы Президента.