Несмотря на скандал с бракованными бронежилетами Турчинов сделал вид, что не понял, за что Зеленский хочет его люстрировать

Несмотря на скандал с бракованными бронежилетами Турчинов сделал вид, что не понял, за что Зеленский хочет его

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов не понимает, по какой причине Президент Владимир Зеленский инициирует введение люстрации против него.

Об этом Турчинов написал на своей странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"С удивлением узнал, что к этой кампании присоединился и господин Зеленский, который предложил мне еще и люстрировать", - написал экс-секретарь, сравнивая ситуацию с желанием "трибунала" боевиков привлечь его к "наивысшей мере наказания".

Турчинов заявил, что ему "не стыдно за свою деятельность за последние пять лет".

"За все свои действия я готов отвечать перед Богом и страной. Но мне жаль, что окружение действующего Президента синхронизирует его заявления с грязными провокациями тех, кто ведет против Украины жестокую и кровавую войну", - написал Турчинов.

Как сообщали Українські Новини, ГБР опубликовало разговоры в Минобороны о закупке бракованных бронежилетов для армии.

Ранее расследование журналиста Дениса Бигуса установило, что "Укроборонпром" в 7 раз переплатил за высотомеры из РФ. Также Луценко заявил, что контрабандные запчасти из РФ поставлялись на "Кузню" и были успешно установлены на БТРы.

ГБР начало расследовать коррупцию в "Укроборонпроме".