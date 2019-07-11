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  • Несмотря на скандал с бракованными бронежилетами Турчинов сделал вид, что не понял, за что Зеленский хочет его люстрировать
11 июля 2019, четверг, 22:51 2148
Политика 2019-07-11T23:20:38+03:00
Українські Новини
Несмотря на скандал с бракованными бронежилетами Турчинов сделал вид, что не понял, за что Зеленский хочет его

Несмотря на скандал с бракованными бронежилетами Турчинов сделал вид, что не понял, за что Зеленский хочет его люстрировать

Александр Турчинов. Фото: nahnews
Александр Турчинов. Фото: nahnews

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов не понимает, по какой причине Президент Владимир Зеленский инициирует введение люстрации против него.

Об этом Турчинов написал на своей странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"С удивлением узнал, что к этой кампании присоединился и господин Зеленский, который предложил мне еще и люстрировать", - написал экс-секретарь, сравнивая ситуацию с желанием "трибунала" боевиков привлечь его к "наивысшей мере наказания".

Турчинов заявил, что ему "не стыдно за свою деятельность за последние пять лет".

"За все свои действия я готов отвечать перед Богом и страной. Но мне жаль, что окружение действующего Президента синхронизирует его заявления с грязными провокациями тех, кто ведет против Украины жестокую и кровавую войну", - написал Турчинов.

Как сообщали Українські Новини, ГБР опубликовало разговоры в Минобороны о закупке бракованных бронежилетов для армии.

Ранее расследование журналиста Дениса Бигуса установило, что "Укроборонпром" в 7 раз переплатил за высотомеры из РФ. Также Луценко заявил, что контрабандные запчасти из РФ поставлялись на "Кузню" и были успешно установлены на БТРы.

ГБР начало расследовать коррупцию в "Укроборонпроме".

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