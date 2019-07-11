МИД требует от РФ освобождения 45 крымских татар, задержанных в Москве

Министерство иностранных дел призывает Россию немедленно освободить 45 крымских татар, задержанных в Москве в четверг.\r\nОб этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.\r\n"Призываем международное сообщество осудить эти неправомерные действия Российской Федерации и усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения нарушений прав человека и преследования крымскотатарского народа, а Российскую Федерацию - немедленно освободить незаконно удерживаемых в РФ граждан Украины", - сказано в заявлении.\r\nМИД считает, что вместе с разгоном 10 июля пикета крымских татар возле Кремля, задержания в четверг демонстрируют неизменность репрессивной политики России в отношении крымских татар, которая направлена на их вытеснение крымскотатарского народа из аннексированного Россией Крыма.\r\nКроме того, представители министерства считают решение Верховного суда РФ по апелляционной жалобе на решение Северо-Кавказского окружного военного суда по "делу Хизб-ут-Тахрир", которое на несколько месяцев уменьшает сроки заключения граждан Украины, издевательством над украинскими политическими заключенными.\r\nКак сообщали Українськi Новини, около 50 крымских татар задержаны за акцию протеста в Москве (Россия) в четверг.\r\nКрымскотатарских правозащитниц задержали россияне за "пропаганду запрещенной символики".\r\nРанее у крымскотатарских активистов снова прошли обыски, а в Меджлисе рассказали об обысках, допросах и арестах в Крыму.