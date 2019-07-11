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11 июля 2019, четверг, 22:06 31
Внешняя политика 2019-07-11T22:06:07+03:00
Українські Новини
МИД требует от РФ освобождения 45 крымских татар, задержанных в Москве

МИД требует от РФ освобождения 45 крымских татар, задержанных в Москве

Министерство иностранных дел призывает Россию немедленно освободить 45 крымских татар, задержанных в Москве в четверг.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"Призываем международное сообщество осудить эти неправомерные действия Российской Федерации и усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения нарушений прав человека и преследования крымскотатарского народа, а Российскую Федерацию - немедленно освободить незаконно удерживаемых в РФ граждан Украины", - сказано в заявлении.

МИД считает, что вместе с разгоном 10 июля пикета крымских татар возле Кремля, задержания в четверг демонстрируют неизменность репрессивной политики России в отношении крымских татар, которая направлена на их вытеснение крымскотатарского народа из аннексированного Россией Крыма.

Кроме того, представители министерства считают решение Верховного суда РФ по апелляционной жалобе на решение Северо-Кавказского окружного военного суда по "делу Хизб-ут-Тахрир", которое на несколько месяцев уменьшает сроки заключения граждан Украины, издевательством над украинскими политическими заключенными.

Как сообщали Українськi Новини, около 50 крымских татар задержаны за акцию протеста в Москве (Россия) в четверг.

Крымскотатарских правозащитниц задержали россияне за "пропаганду запрещенной символики".

Ранее у крымскотатарских активистов снова прошли обыски, а в Меджлисе рассказали об обысках, допросах и арестах в Крыму.

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