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11 липня 2019, четвер, 22:06 10
Зовнішня політика 2019-07-11T22:15:02+03:00
Українські Новини
МЗС вимагає від РФ звільнення 45 кримських татар, затриманих у Москві

МЗС вимагає від РФ звільнення 45 кримських татар, затриманих у Москві

Міністерство закордонних справ закликає Росію негайно звільнити 45 кримських татар, затриманих у Москві в четвер.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

"Закликаємо міжнародне співтовариство засудити ці неправомірні дії Російської Федерації і посилити політико-дипломатичне і санкційне тиск на державу-агресора з метою припинення порушень прав людини та переслідування кримськотатарського народу, а Російську Федерацію - негайно звільнити незаконно утримуваних в РФ громадян України", - сказано в заяві.

МЗС вважає, що разом з розгоном 10 липня пікету кримських татар біля Кремля, затримання в четвер демонструють незмінність репресивної політики Росії щодо кримських татар, яка спрямована на витіснення кримськотатарського народу з анексованого Росією Криму.

Крім того, представники міністерства вважають рішення Верховного суду РФ за апеляційною скаргою на рішення Північно-Кавказького окружного військового суду по "справі Хізб-ут-Тахрір", яка на кілька місяців зменшує терміни ув'язнення громадян України, знущанням над українськими політичними в'язнями.

Як повідомляли Українські Новини, близько 50 кримських татар затримано за акцію протесту в Москві (Росія) у четвер.

Кримськотатарських правозахисниць затримали росіяни за "пропаганду забороненої символіки".

Раніше у кримськотатарських активістів знову пройшли обшуки, а в Меджлісі розповіли про обшуки, допити та арешти в Криму.

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