МЗС вимагає від РФ звільнення 45 кримських татар, затриманих у Москві

Міністерство закордонних справ закликає Росію негайно звільнити 45 кримських татар, затриманих у Москві в четвер.\r\nПро це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.\r\n"Закликаємо міжнародне співтовариство засудити ці неправомірні дії Російської Федерації і посилити політико-дипломатичне і санкційне тиск на державу-агресора з метою припинення порушень прав людини та переслідування кримськотатарського народу, а Російську Федерацію - негайно звільнити незаконно утримуваних в РФ громадян України", - сказано в заяві.\r\nМЗС вважає, що разом з розгоном 10 липня пікету кримських татар біля Кремля, затримання в четвер демонструють незмінність репресивної політики Росії щодо кримських татар, яка спрямована на витіснення кримськотатарського народу з анексованого Росією Криму.\r\nКрім того, представники міністерства вважають рішення Верховного суду РФ за апеляційною скаргою на рішення Північно-Кавказького окружного військового суду по "справі Хізб-ут-Тахрір", яка на кілька місяців зменшує терміни ув'язнення громадян України, знущанням над українськими політичними в'язнями.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, близько 50 кримських татар затримано за акцію протесту в Москві (Росія) у четвер.\r\nКримськотатарських правозахисниць затримали росіяни за "пропаганду забороненої символіки".\r\nРаніше у кримськотатарських активістів знову пройшли обшуки, а в Меджлісі розповіли про обшуки, допити та арешти в Криму.