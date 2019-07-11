Зеленский впервые поговорил с Путиным по телефону

Президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили урегулирование конфликта на Донбассе и освобождение удерживаемых лиц после того, как Путин поставил Зеленскому условия, при которых готов к диалогу с Киевом.\r\nОб этом говорится на сайте президента России, передают Українські Новини.\r\n"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", - говорится в сообщении.\r\nТакже стороны обсудили возможность продолжения контактов в "нормандском формате".\r\nВ сообщении подчеркивается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.\r\nЭто был первый разговор Путина и Зеленского, о котором было сообщено официально.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский призывает Путина, Президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, канцлера Германии Ангелу Меркель и Президента Франции Эмануеля Макрона провести встречу в Беларуси. \r\nПутин так и не поздравил Зеленского с избранием Президентом Украины.