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Круглый стол "Почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами?"

04 июля 2019, четверг, 10:40 4807
Внешняя политика 2019-07-04T11:45:03+03:00
Українські Новини
Путин поставил Зеленскому условия, при которых готов к диалогу с Киевом

Путин поставил Зеленскому условия, при которых готов к диалогу с Киевом

Путин. Скриншот russian.rt/YouTube
Путин. Скриншот russian.rt/YouTube

Президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы Президент Владимир Зеленский начал переговоры с оккупантами и перестал называть их сепаратистами. Также он требует, что Украина выполняла минские соглашения, которые, по мнению Путина, она игнорирует.

Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, сообщает российское агентство "ТАСС".

"(Конструктивный диалог с Киевом, - ред.) возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, в том числе вступит в прямые контакты со своими согражданами на Донбассе, перестанет называть их сепаратистами. Если украинские власти будут выполнять минские соглашения, а не игнорировать их", - сказал Путин.

Он добавил, что "граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не деклараций, а реальных действий, скорейших перемен к лучшему" и что "новым украинским властям придется решать проблемы, оставшиеся от прежнего руководства страны".

"Насильственная украинизация, запреты на использование родного для миллионов граждан Украины русского языка, включая преподавание на нем в вузах и школах, разгул неонацизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны, попытки прежних властей разрушить хрупкий межконфессиональный мир - это лишь малая часть неприглядного "багажа", с которым придется разбираться новому Президенту", - считает Путин.

"И, конечно, киевские власти должны наконец-то понять, что общим интересам отвечает не конфронтация между Россией и Украиной, а развитие прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы", - заявил Путин.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет. Позже Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией, но есть одно "но".

Тем временем глава Офиса Президента Богдан за переговоры с Россией.

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