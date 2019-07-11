Зеленський вперше поговорив з Путіним телефоном

Президенти України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін у телефонній розмові обговорили врегулювання конфлікту на Донбасі і звільнення утримуваних осіб після того, як Путін поставив Зеленському умови, за яких готовий до діалогу з Києвом.\r\nПро це йдеться на сайті Президента Росії, передають Українські Новини.\r\n"Обговорювалися питання врегулювання на південному сході України і спільної роботи для повернення утримуваних з обох сторін осіб. Досягнуто домовленості про продовження цієї роботи на рівні експертів", - йдеться в повідомленні.\r\nТакож сторони обговорили можливість продовження контактів у "нормандському форматі".\r\nУ повідомленні вказується, що розмова відбулася за ініціативою російської сторони.\r\nЦе була перша розмова Путіна і Зеленського, про яку було повідомлено офіційно.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський закликає Путіна, Президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей, канцлерку Німеччини Ангелу Меркель і Президента Франції Емануеля Макрона провести зустріч у Білорусі. \r\nПутін так і не привітав Зеленського з обранням Президентом України.