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11 липня 2019, четвер, 19:25 64
Зовнішня політика 2019-07-11T19:32:51+03:00
Українські Новини
Зеленський вперше поговорив з Путіним телефоном

Зеленський вперше поговорив з Путіним телефоном

Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України

Президенти України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін у телефонній розмові обговорили врегулювання конфлікту на Донбасі і звільнення утримуваних осіб після того, як Путін поставив Зеленському умови, за яких готовий до діалогу з Києвом.

Про це йдеться на сайті Президента Росії, передають Українські Новини.

"Обговорювалися питання врегулювання на південному сході України і спільної роботи для повернення утримуваних з обох сторін осіб. Досягнуто домовленості про продовження цієї роботи на рівні експертів", - йдеться в повідомленні.

Також сторони обговорили можливість продовження контактів у "нормандському форматі".

У повідомленні вказується, що розмова відбулася за ініціативою російської сторони.

Це була перша розмова Путіна і Зеленського, про яку було повідомлено офіційно.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський закликає Путіна, Президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей, канцлерку Німеччини Ангелу Меркель і Президента Франції Емануеля Макрона провести зустріч у Білорусі

Путін так і не привітав Зеленського з обранням Президентом України.

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