Граждане не черти и я не черт, - Годунок ответил Зеленскому на оскорбление

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, который пойдет в СБУ, чтобы жаловаться на Президента, отвелил Зеленскому на оскорбление.

Об этом он рассказал в интервью Українським Новинам.



"А как вы думаете, если я прошел революцию, ездил на войну, а мне тут какой-то, даже незнаю, как его назвать, чтобы не быть похожим на него, называет меня чертом? Граждане не черти и я не черт. Я на революцию достоинства ходил, чтобы такие как он и Янукович не позволяли себе такого поведения и обзывать при этом", - сообщил Годунок.



Годунок слышал на видео как Зеленский назвал его не только чертом, но разбойником и бандитом.



"Где этот черт? Позвоните Баканову (главе СБУ), пусть его найдет", - сказал Президент.



Как сообщали Українські Новини, Зеленский со скандалом выгнал секретаря Бориспольского горсовета со встречи и сказал, что позвонит исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову, чтобы тот разобрался с Ярославом Годунком.

Тем временем, как сообщали СМИ, в 2000 году, работая водителем в "Беркуте", Годунок с еще одним милиционером ворвались в квартиру киевлянки и потребовали денег, угрожая уголовным преследованием. Также избили сына-инвалида, приковали к батарее наручниками и потребовали 1000 долларов. Задержали "милиционеров-оборотней" после того, как запеленговали украденный из квартиры телефон.

В 2002 году Святошинский районный суд Киева вынес приговор Годунку по трем статьям Уголовного кодекса - разбой (ст. 142 ч.3 УК Украины), превышение власти (ст. 166 ч.2 УК Украины) и нарушение неприкосновенности жилища граждан (ст. 130 УК Украины). Приговорили к пятилетнему сроку, но заменили испытательным сроком в три года, учтя первую судимость, чистосердечное раскаяние и возмещение ущерба пострадавшим. В настоящее время судимость считается погашенной.