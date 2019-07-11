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11 июля 2019, четверг, 10:00 187
Происшествия 2019-07-11T11:30:03+03:00
Українські Новини
На греческий курорт обрушился шторм: погибли не менее 6 туристов, около 100 пострадавших

На греческий курорт обрушился шторм: погибли не менее 6 туристов, около 100 пострадавших

Шесть человек разных национальностей, в том числе двое детей, погибли и еще более 100 человек получили травмы в результате штормовых ветров, дождей и града, поразивших курорты в районе Халкидики поздно в среду, вырывая дерева и разрушая крыши, сообщили власти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам медиков, возраст пациентов, которые в попали в клинику, колеблется от 8 месяцев до 70 лет. У многих из них переломы. Некоторые получили травмы головы в результате падения деревьев и других предметов.

Среди погибших - россиянин и его двухлетний сын, которых убило упавшее дерево на них у отеля, мать и сын из Румынии, на которых обрушилась крыша, когда они ужинали, и супружеская пара из Чехии, чей трейлер был снесен ветром. Их сын был ранен, внук не пострадал, но находится в шоковом состоянии.

Такая плохая погода необычна для Греции, где лето, как правило, горячее и сухое. Метеоролог Клеарксос Марусакис описал условия как "крайне необычные" для этого периода года.

Метеорологи прогнозируют, что дождь будет продолжаться в районе до около 9 утра в четверг.

Власти объявили в Халкидики чрезвычайное положение. В районе действовало не менее 140 пожарных.

Напомним, 10 июня в Карпатах шел снег, а температура опустилась до +3°С.


Тем временем в Мексике из-за шторма выпал град. Град покрыл пятимиллионный городок Гвадалахар снегом в 1,5 метра. На фото люди в футболках и шортах стоят на огромных кусках снега. 

Из-за мощных ливней в Иркутской области России затопило несколько населенных пунктов. Съемки с космоса зафиксировали масштаб затопления общей площадью более 1,5 млн квадратных километров. 

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