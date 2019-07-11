На грецький курорт обрушився шторм: загинули щонайменше 6 туристів, близько 100 постраждали

Шестеро осіб різних національностей, зокрема двоє дітей, загинули і ще понад 100 людей отримали травми внаслідок штормових вітрів, дощів і градів, що вразили грецькі курорти в районі Халкідікі пізно в середу, виривавши дерева та руйнуючи дахи, повідомили влада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами медиків, вік пацієнтів, які потрапили в клініку, коливається від 8 місяців до 70 років. У багатьох з них переломи. Деякі отримали травми голови внаслідок падіння дерев та інших предметів.

Серед загиблих - росіянин і його дворічний син, яких вбило дерево, що впало на них біля готелю, мати і син з Румунії, на яких впав дах, коли вони вечеряли, та подружня пара з Чехії, чий трейлер було знесено вітром. Їхній син дістав поранення, онук не постраждав, але перебуває в шоковому стані.

Така погана погода незвичайна для Греції, де літо, як правило, гаряче і сухе. Метеоролог Клеарксос Марусакіс описав умови як "вкрай незвичайні" для цього періоду року.

Метеорологи прогнозують, що дощ буде продовжуватися в районі до близько 9 ранку в четвер.

Влада оголосила в Халкідікі надзвичайний стан. В районі діяно не менше 140 пожежників.

Нагадаємо, 10 червня в Карпатах йшов сніг, а температура опустилася до +3°С.

Тим часом в Мексиці внаслідок шторму випав град. Град покрив п'ятимільйонний містечко Гвадалахар снігом в 1,5 метра. На фото люди в футболках і шортах стоять на величезних шматках снігу.

Через потужні зливи в Іркутській області Росії затопило кілька населених пунктів. Зйомки з космосу зафіксували масштаб затоплення загальною площею понад 1,5 млн. квадратних кілометрів.