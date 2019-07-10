Филарет похвалил пропагандистский канал "Россия 24", который не переврал его интервью

Почетный патриарх Филарет утверждает, что не знал, что его интервью пропагандистскому каналу "Россия24" вызовет такую ​​негативную реакцию в обществе. По словам Филарета, если бы он это предвидел, он бы вероятно отказался от интервью.

Об этом Филарет заявил в интервью "Громадському".

"Я даю интервью всем, кто ко мне обращается. Но я не думал, что будет такая негативная реакция на интервью, которое я давал враждебному каналу. Потому что я и украинским каналам даю интервью, но они перекручивают мои слова, или выбирают те или иные слова и дают свои комментарии. Поэтому сейчас СМИ в большинстве направленные на уничтожение Киевского патриархата. Поэтому в этой всей информации нужно подходить с этих позиций - поддерживают Киевский патриархат, то есть независимую церковь, не поддерживают", - заявил патриарх. Филарет также отметил, что "этому враждебному каналу дал информацию правдивую".

"Он не поддерживает, но он не исказил то, что я сказал. И это уже имеет большое значение, потому что мир, хоть и через вражеский голос, но услышал правду. Одни обращают внимание на то, кому дал интервью, а вторые обращают, что сказал патриарх. Так вот, надо обращать внимание на то, что сказал патриарх, а не кому сказал", - подчеркнул Филарет.

В то же время, патриарх отметил, что возможно он "ошибся в том, что дал интервью такому каналу".

Ранее Филарет дал интервью "России 24", где раскритиковал томос и ПЦУ.

В свою очередь, в ПЦУ заявили, что Филарет заболел, а болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против томоса.

Как сообщали Українські Новини, телеканал NewsOne планировал провести совместный телемост "Надо поговорить" с телеканалом "Россия 1".

Позже NewsOne отменил телемарафон с Россией из-за угроз расправы, а Нацсовет по телевидению назначил внеплановую проверку NewsOne.