Філарет похвалив пропагандистський канал "Россия 24", який не перебрехав його інтерв'ю

Почесний патріарх Філарет стверджує, що не знав, що його інтерв'ю пропагандистському каналі "Россия24" викличе таку негативну реакцію в суспільстві. За словами Філарета, якщо б він це передбачав, він би певно відмовився від інтерв'ю.

Про це Філарет заявив в інтерв'ю "Громадському".

"Я даю інтерв’ю всім, хто до мене звертається. Та я не думав, що буде така негативна реакція на інтерв’ю, яке я давав ворожому каналу. Бо я і українським каналам даю інтерв’ю але вони перекручують мої слова, або вибирають ті чи інші слова і дають свої коментарі. Тому зараз ЗМІ в переважній більшості направлені на знищення Київського патріархату. Тому до цієї всієї інформації треба підходити з цих позицій — підтримують Київський патріархат, тобто незалежну церкву, чи не підтримують", — заявив патріарх. Філарет також зауважив, що "цьому ворожому каналу дав інформацію правдиву".

"Він не підтримує, але він не перекрутив те, що я сказав. І це уже має велике значення, тому що світ, хоч і через ворожий голос, але почув правду. Одні звертають увагу на те кому дав інтерв’ю, а другі звертають, що сказав патріарх. Так ось треба звертати увагу на те, що сказав патріарх, а не кому сказав", — наголосив Філарет.

Водночас, патріарх зауважив, що можливо він "помилився в цьому, що дав інтерв’ю такому каналу".

Раніше Філарет дав інтерв’ю "Росії 24", де розкритикував томос та ПЦУ.

Своєю чергою, у ПЦУ заявили, що Філарет занедужав, а хвороба зробила його фактичним союзником Москви в боротьбі проти томосу.

Як повідомляли Українські Новини, телеканал NewsOne планував провести спільний телеміст "Треба поговорити" з телеканалом "Россия24".

Пізніше NewsOne скасував телемарафон з Росією через погрози розправи, а Нацрада з телебачення призначила позапланову перевірку NewsOne.