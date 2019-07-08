Ничего святого: патриарх Филарет дал интервью каналу "Россия-1" и пожаловался, что его все обманули

Патриарх Филарет дал интервью пропагандистскому телеканалу Россия-24. Специальный репортаж журналистки Анны Афанасьевой под названием "Ничего святого" опубликован 6 июля на YouTube.

В разговоре с российской журналисткой Анной Афанасьевой Филарет рассказал о своих претензиях к полученному Украиной томосу. Почетный патриарх выразил несогласие с названием новой церкви, а также с содержанием томоса.

"Если бы был поставлен вопрос о том, что я отстраняюсь от управления церковью, я бы на такие условия не пошел", - сказал Филарет.

На вопрос журналистки: "правильно ли я понимаю, что вас фактически обманули?". Патриарх ответил утвердительно: "и президент обманул, и митрополит Епифаний".

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Напомним, что ранее Филарет заявил, что сотрудничество с КГБ - не грех.

В интервью Филарет также заявил, что в советское время КГБ СССР согласовывал кандидатуры всех епископов Русской православной церкви.

20 января 2019 года Филарет утверждал, что СБУ в дела церкви не вмешивается.