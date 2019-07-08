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8.07.19 11:00 Круглый стол: "Готовы ли украинцы променять депозиты на ОВГЗ?"

08 июля 2019, понедельник, 10:00 1212
Общество 2019-07-08T10:42:01+03:00
Українські Новини
Ничего святого: патриарх Филарет дал интервью каналу "Россия-1" и пожаловался, что его все обманули

Ничего святого: патриарх Филарет дал интервью каналу "Россия-1" и пожаловался, что его все обманули

Патриарх Филарет дал интервью пропагандистскому телеканалу Россия-24. Специальный репортаж журналистки Анны Афанасьевой под названием "Ничего святого" опубликован 6 июля на YouTube.

В разговоре с российской журналисткой Анной Афанасьевой Филарет рассказал о своих претензиях к полученному Украиной томосу. Почетный патриарх выразил несогласие с названием новой церкви, а также с содержанием томоса.

"Если бы был поставлен вопрос о том, что я отстраняюсь от управления церковью, я бы на такие условия не пошел", - сказал Филарет.

На вопрос журналистки: "правильно ли я понимаю, что вас фактически обманули?". Патриарх ответил утвердительно: "и президент обманул, и митрополит Епифаний".

Напомним, что ранее Филарет заявил, что сотрудничество с КГБ - не грех.

В интервью Филарет также заявил, что в советское время КГБ СССР согласовывал кандидатуры всех епископов Русской православной церкви.

20 января 2019 года Филарет утверждал, что СБУ в дела церкви не вмешивается.

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