Лишние цифры в платежках за коммуналку: как не переплачивать и куда обращаться

Львиная доля прибыли украинских семей тратится именно на оплату коммунальных услуг. Во многих европейских странах только 1/4 часть прибыли расходуется на коммунальные и другие платежи. В Украине этот показатель значительно превышает половину, несмотря на то, что д олг украинцев за коммуналку уменьшился почти на 10%

О том, как не переплачивать по счетам в платежках, рассказывают в Главном территориальном управлении юстиции в Киеве, сообщают Українські Новини.

Так, украинцам советуют внимательно проверять полученные квитанции на отсутствие незаконного начисления доплат. Если тарифы в платежке и общая сумма оплаты рассчитаны с учетом доплаты, можно законно требовать перерасчета размера задолженности.

Если коммунальные услуги (обслуживание дома, оплата за воду, свет, тепло), за которые вы платите, некачественные или не предоставляются в полном объеме, нужно написать жалобу в компанию, которая обязалась предоставлять услугу.

Это может быть жалоба на компанию в районной администрации, уполномоченным влиять на ситуацию, на ЖЭК. Консультацию от юристов, как правильно написать заявление и куда обращаться, можно получить в центрах правовой помощи в областных центрах.

Кроме того, можно объединиться с соседями и делать коллективные обращения.

"Прежде всего составьте гражданский акт, чтобы были и вы, и соседи, и свидетели. Этот акт следует оформить в двух экземплярах и отнести в ЖЭК и в районную администрацию. Чтобы на ваше обращение отреагировали быстрее, должно быть несколько таких заявлений и актов", - объясняют в управлении юстиции.

Также украинцам советуют обращаться в Антимонопольный комитет с жалобой на предприятия, которые предоставляют услуги и обжаловать в суде неправильно начисленную плату.

"Исковое заявление вам помогут оформить юристы центров правовой помощи. Также предусмотрено, что люди, принадлежащие к льготным категориям, могут получить бесплатный правовое сопровождение в суде, в частности, адвоката. К такой социальной группе относятся пенсионеры, люди с инвалидностью, участники АТО и члены их семей, внутренне перемещенные лица", - уточняют в управлении.

Юристы объясняют, что бывают случаи, когда в вашу платежку внесли какую-то большую сумму, однако у соседей и других пользователей тариф значительно меньше. Это может произойти даже потому, что неправильно сработал калькулятор в администрации. И, по их словам, ошибку в платежке быстро исправят, если вовремя обратиться к коммунальщикам.

"Главное, вовремя реагировать и не затягивать процесс, потому что чем дольше вы ожидаете, тем больше долгов накапливается", - предупреждают в управлении юстиции.

Раньше Українські Новини писали, что нужно знать о гидравлических испытаниях, чтобы не платить за воду, которой нет. Также жильцы получили право на компенсацию за невыполненные коммунальные услуги.

Тем временем более 90% украинцев перешли в режим экономии: на чем экономят больше всего.