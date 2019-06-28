Киевляне не должны платить за воду, которой нет: что нужно знать о гидравлических испытаниях

С наступлением лета во многих районах Киева периодически отключают горячую воду, тарифы на которую повысились в конце 2018 года. "Киевтеплокоммунэнерго" каждый год публикует график плановых отключений, которые проводятся из-за гидравлических испытаний. Українські Новини расскажут, что такое гидравлические испытания и что нужно знать, чтобы не переплачивать за услуги, которых нет.

"Гидравлические испытания - обязательная процедура, которую необходимо проводить каждый год в летний период, чтобы проверить и подготовить теплосети и оборудование к усиленной работы зимой, независимо от того новые эти трубы или старые. Испытание - единственны способ, который позволяет заранее выявить "тонкие" места теплосетей и значительно уменьшить количество повреждений в отопительный сезон", - объясняется на сайте КГГА.

В случае повреждения теплосети проводятся ремонтные работы. Во время испытаний участок трубопровода, что тестируется, отключают от общей теплосети и от подачи теплоносителя на здания, чтобы избежать повреждений внутридомовых сетей. Поэтому на время гидравлических испытаний снабжение горячей воды приостанавливается.

Власти утверждают, что оплата за горячую воду в период проведения гидравлических испытаний не насчитывается. Однако, надо учитывать, что, если в квартире установлен счетчик на горячую воду, начисления проводятся в соответствии с фактическими показаниями прибора учета.

Поэтому, чтобы не платить лишние деньги, нужно на время проведения гидравлических испытаний перекрывать кран горячей воды в своей квартире.

Напомним, ранее в Киеве изменились сроки передачи показаний счетчиков воды.

Тем временем, жители многоквартирных домов получили право платить только за фактически потребленные коммунальные услуги.