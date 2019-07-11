Зайві цифри в платіжках за комуналку: як не переплачувати і куди звертатися

Левова частина прибутку українських родин витрачається саме на сплату комунальних послуг. У багатьох європейських країнах тільки 1/4 частина прибутку витрачається на комунальні та інші платежі. В Україні цей показник значно перевищує половину, незважаючи на те, що борг українців за комуналку зменшився майже на 10%

Про те, як не переплачувати за рахунками в платіжках, розповідають в Головному територіальному управлінні юстиції в Києві, повідомляють Українські Новини.

Так, українцям радять уважно перевіряти отримані квитанції на відсутність незаконного нарахування доплат. Якщо тарифи в платіжці і загальна сума оплати розраховані з урахуванням доплати, можна законно вимагати перерахунку розміру заборгованості.

Якщо комунальні послуги (обслуговування будинку, оплата за воду, світло, тепло), за які ви платите, неякісні або не надаються в повному обсязі, потрібно написати скаргу в компанію, яка взяла на себе зобов'язання надавати послугу.

Це може бути скарга на компанію в районній адміністрації, уповноваженим впливати на ситуацію, на ЖЕК. Консультацію від юристів, як правильно написати заяву і куди звертатися, можна отримати в центрах правової допомоги в обласних центрах.

Крім того, можна об'єднатися з сусідами і робити колективні звернення.

"Насамперед складіть громадянський акт, щоб були і ви, і сусіди, і свідки. Цей акт варто оформити у двох примірниках і віднести в ЖЕК і в районну адміністрацію. Щоб на ваше звернення відреагували швидше, має бути кілька таких заяв та актів", - пояснюють в управлінні юстиції.

Також українцям радять звертатися до Антимонопольного комітету зі скаргою на підприємства, які надають послуги і оскаржити в суді неправильно нараховану плату.

"Позовну заяву вам допоможуть оформити юристи центрів правової допомоги. Також передбачено, що люди, які належать до пільгових категорій, можуть отримати безкоштовний правовий супровід у суді, зокрема, адвоката. До такої соціальної групи належать пенсіонери, люди з інвалідністю, учасники АТО та члени їхніх сімей, внутрішньо переміщені особи", - уточнюють в управлінні.

Юристи пояснюють, що бувають випадки, коли до вашої платіжки внесли якусь велику суму, проте у сусідів та інших користувачів тариф значно менше. Це може трапитися навіть тому, що неправильно спрацював калькулятор в адміністрації. І, за їхніми словами, помилку в платіжці швидко виправлять, якщо вчасно звернутися до комунальників.

"Головне, вчасно реагувати та не затягувати процес, бо чим довше ви очікуєте, тим більше боргів накопичується", - попереджають в управлінні юстиції.

Раніше Українські Новини писали, що потрібно знати про гідравлічні випробування, щоб не платити за воду, якої немає. Також мешканці отримали право на компенсацію за невиконані комунальні послуги.

Тим часом понад 90% українців перейшли до режиму економії: на чому економлять найбільше.