Более 90% украинцев перешли в режим экономии: на чем экономят больше всего

Из-за сложного материального положения основная масса украинцев – примерно 91% опрошенных – перешла на режим экономии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Research & Branding Group, пишет "Сегодня".

"На сегодняшний день среднестатистическая украинская семья экономит примерно по 4-5 статьям семейного бюджета. Чаще всего к числу таковых относятся такие наиболее затратные статьи расходов, как отдых, отпуск (54%), одежда и обувь (52%), продукты питания (48%), также коммунальные платежи (39%)", – отметили в компании.

При этом пожилые украинцы намного чаще других возрастных групп экономят на продуктах (62%), на коммунальных платежах (48%), на лечении и медикаментах (57%), а также на средствах связи (21%).

Опрос проводился с 21 по 30 мая 2019 года среди 2001 респондента по всей Украине за исключением оккупированного Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,2%. Результаты были обнародованы 5 июля.

Напомним, в начале 2019 года расходы украинцев росли быстрее, чем доходы.

Тем временем в конце 2018 доходы украинцев увеличились более чем на 16%.