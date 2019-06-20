Жильцы получили право на компенсацию за невыполненные коммунальные услуги: как это работает

Жители многоквартирных домов получили право платить только за фактически потребленные коммунальные услуги, которые с 1 мая оплачиваются по новым правилам. Эта возможность прописана в постановлении Кабмина №482 от 5 июня.

Новый порядок осуществления перерасчета стоимости услуги по управлению многоквартирным домом за период ее непредоставления, предоставления несоответствующего качества дает право уменьшить счета в платежках.

Как сообщает "Сегодня", для перерасчета оплаты управителю жильцам надо поступать так же, как и для требования перерасчета за другие виды услуг. Прежде всего, необходимо составить акт-претензию установленной формы (утвержден постановлением №1145), которую подписывают управитель и потребитель (жилец). Например, в акте могут зафиксировать, что в подъезде неделю не работает лифт, поэтому оплата за его пользование должна быть уменьшена. В случае, когда управитель не пришел на проверку либо отказывается подписывать акт-претензию, его могут подписать не менее чем двое жильцов и передать под роспись управителю. Если претензия жильцов будет удовлетворена, деньги за невыполненные услуги им не вернут на руки, а зачтут в счет оплаты счетов на содержание придомовой территории в будущем месяце. Отказ в удовлетворении претензии можно оспорить в суде.

Специалисты в сфере жилкомхозяйства одобряют постановление, но говорят, что на практике реализовать то, что в нем написано, будет непросто.

"Управителя обязали предъявить жалобщикам документы о выполнении управителем работы: наряды, табели рабочего времени, зарплатные ведомости, акты о списании материалов и т. д., как доказательство, что работа выполнена. Но, как говорится, бумага все стерпит. Считаю, что жильцы погрязнут в бюрократической переписке и махнут рукой на свои требования по перерасчету, особенно если сумма небольшая. Отношения с управителем будут испорчены, а добиться серьезной компенсации вряд ли получится без суда", - говорит эксперт в сфере ЖКХ Андрей Никончук.

А вот юрист Владимир Столитний считает, что если акт-претензия оформлен правильно, то до суда дело может и не дойти:

"Законом установлено, что даже при отказе со стороны управителя признать претензию ее документирование жильцами имеет юридическую силу. То есть суд обязан на основании акта-претензии удовлетворить иск о перерасчете оплаты за услугу. Другое дело, что эта норма действует всего полгода и нет серьезной судебной практики, чтобы понять, как поступают судьи в таких ситуациях. Сложнее будет добиться исполнения решения суда, особенно если речь идет о крупных суммах. Например, все жильцы дома (50—60 истцов) потребовали пересчета оплаты за придомовую территорию, это может быть 10 тыс. грн и более. Но если жильцы организуются, то со временем управители станут выполнять свою работу так, чтобы на них не подали в суд".

В обязанности управителя входит: надлежащее содержание дома и придомовой территории (уборка в подъездах и возле домов, уход за зелеными насаждениями), покупка электроэнергии для освещения мест общего пользования и работы лифтов, текущий ремонт (крыши, двери, окна и т. д.). Этот документ дополнил постановление №1145, принятое 27.12.2018 г. и касающееся поставщиков других видов услуг (см. выше). Теперь недовольные жильцы могут взыскать свои кровные не только за теплую, а не горячую воду из крана и холод зимой в квартирах, но и за грязные подъезды и протекающую крышу. Но зато управитель имеет право оставить себе сэкономленные средства, если затраты на его услуги окажутся меньше, чем оплата по тарифам (удалось купить дешевле лампочки в подъезды или из-за дождей не тратить воду на полив газонов).

В то же время новым законом "О жилищно-коммунальных услугах" вводится норма о начислении пени за задолженность потребителей по оплате услуг, но при этом пеня не будет начисляться при условии задолженности государства перед потребителем за предоставленные льготы и субсидии.

Также вводится запрет на принудительное отключение от сетей централизованного отопления и снабжения горячей водой владельцев квартир и нежилых помещений, присоединенных к таким сетям, в многоквартирных домах в случае отключения от этих сетей других собственников квартир и нежилых помещений.

По подсчетам экономиста Александра Охрименко, при долге в 2000 грн за месяц набежит всего 6 грн. пени, за год — почти 73 грн. Но если не платить по 2000 грн ежемесячно целый год, то в итоге пеня составит уже 470 грн при сумме основного долга 24 тыс. грн.

Как сообщали Українські Новини, новая редакция закона в части отопления, водоснабжения и т.д. вступила в действие 1 мая этого года. С этого дня украинцы смогут заключать коллективные договора на жилищно-коммунальные услуги.

Кроме того изменен механизм формирования объемов потребленных услуг по тепло- и водоснабжению.

В связи с этим Минрегионстрой объяснил, что такое пеня за долги по коммуналке и кому она будет начисляться.