Долг украинцев за коммуналку уменьшился почти на 10%

В мае долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 9,9%, или на 5 724,3 млн гривен, до 52 022 млн гривен по сравнению с апрелем.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 июня 2019 года уменьшился на 27,1 млн гривен до 4 591,4 млн гривен.

Долг за отопление и горячее водоснабжение уменьшился на 2 499 млн гривен до 16 823,5 млн гривен.

Долг за газоснабжение уменьшился на 3 303 млн гривен до 26 183,7 млн гривен.

В мае среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (3 718,190 млн гривен), Харьковской (3 063,648 млн гривен) и Днепропетровской (2 651,673 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Харьковской (2 624,101 млн гривен), Днепропетровской (2 592,573 млн гривен) и Одесской (2 603,930 млн гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в мае зафиксирована в Киеве (878,431 млн гривен), Днепропетровской (950,959 млн гривен) и Донецкой (375,544 млн гривен) областях.

Как сообщали Українські Новини, жильцы получили право на компенсацию за невыполненные коммунальные услуги: как это работает.

Кроме того, в мае подорожали продукты и услуги здравоохранения, а стоимость коммуналки "просела".