Зеленский обещает разобраться с людьми, у которых "непроукраинское видение" во время войны

Президент Владимир Зеленский считает, что монополизация телевизионного пространства людьми с непроукраинскими взглядами недопустима.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента со ссылкой на слова Зеленского в Борисполе 10 июля, когда он отвечал на вопрос о телеканале NewsOne, передают Українськi Новини.\r\n"Во время войны любые люди, у которых непроукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться", - сказал Зеленский.\r\nПрезидент также отметил, что этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной Рады.\r\n"Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение", - добавил Зеленский.\r\nОн подчеркнул, что информационных монополий в Украине не будет.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Нацсовет по телевидению назначил внеплановую проверку NewsOne. Также СНБО провел совещание из-за намерения NewsOne провести телемост с "Россией-1".\r\nТем временем NewsOne назвал травлей и давлением на свободу слова вызов на допрос журналистов за намерение провести телемост с Москвой.