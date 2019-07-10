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10 июля 2019, среда, 17:53 251
Президент 2019-07-10T18:05:26+03:00
Українські Новини
Зеленский обещает разобраться с людьми, у которых "непроукраинское видение" во время войны

Зеленский обещает разобраться с людьми, у которых "непроукраинское видение" во время войны

Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины

Президент Владимир Зеленский считает, что монополизация телевизионного пространства людьми с непроукраинскими взглядами недопустима.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента со ссылкой на слова Зеленского в Борисполе 10 июля, когда он отвечал на вопрос о телеканале NewsOne, передают Українськi Новини.

"Во время войны любые люди, у которых непроукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной Рады.

"Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение", - добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что информационных монополий в Украине не будет.

Как сообщали Українськi Новини, Нацсовет по телевидению назначил внеплановую проверку NewsOne. Также СНБО провел совещание из-за намерения NewsOne провести телемост с "Россией-1".

Тем временем NewsOne назвал травлей и давлением на свободу слова вызов на допрос журналистов за намерение провести телемост с Москвой.

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