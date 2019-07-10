Зеленський обіцяє розібратися з людьми, у яких "непроукраїнське бачення" під час війни

Президент Володимир Зеленський вважає, що монополізація телевізійного простору людьми з непроукраїнськими поглядами неприпустима.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента з посиланням на слова Зеленського в Борисполі 10 липня, коли він відповідав на питання про телеканал NewsOne, передають Українські Новини.

"Під час війни будь-які люди, у яких непроукраїнське бачення, не можуть монополізувати український канал. Ми повинні з цим розбиратися", - сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що це питання буде врегульовано на законодавчому рівні після обрання нового складу Верховної Ради.

"Таким людям, як пан Медведчук, не дамо монополізувати наше українське телебачення", - додав Зеленський.

Він підкреслив, що інформаційних монополій в Україні не буде.

Як повідомляли Українські Новини, Нацрада з телебачення призначила позапланову перевірку NewsOne. Також РНБО провів нараду через наміри NewsOne провести телеміст з "Росією-1".

Тим часом NewsOne назвав цькуванням і тиском на свободу слова виклик на допит журналістів за намір провести телеміст з Москвою.