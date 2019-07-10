NewsOne назвал травлей и давлением на свободу слова вызов на допрос журналистов за намерение провести телемост с Москвой

NewsOne назвал травлей и давлением на свободу слова вызов на допрос журналистов за намерение провести телемост

Сотрудники телевизионного канала NewsOne заявили, что уголовное производство и вызовы на допросы журналистов в Генеральную прокуратуру Украины и Службу безопасности Украины за намерение провести прямой телемост с российским государственным телеканалом "Россия 1" являются травлей и ущемлением свободы слова.

Об этом говорится в заявлении сотрудников телеканала NewsOne.

"5 лет своего правления украинская власть вела ожесточенную борьбу против свободы слова. Независимые журналисты и блогеры подвергались запугиваниям, преследованиям и отправлялись в тюрьмы. Ни одно уголовное дело, связанное с избиениями журналистов NewsOne, не было завершено - никто не был наказан за физическое насилие над нашими сотрудниками.

Проверками и угрозами запрета деятельности, власть регулярно давила на неподконтрольные СМИ. Этими же методами работников телеканала NewsOne пробуют запугать и сейчас. Особенно ожесточилась травля независимых СМИ в канун выборов. Пока политические лидеры пиарятся и ведут борьбу за голоса избирателей, органы власти, призванные защищать журналистские права, им подыгрывают", - сказано в заявлении телеканала.

Сотрудники NewsOne потребовали от власти немедленно прекратить травлю и оказание давления на телеканал в преддверии выборов, а также соблюдать законы Украины.

"Мы призываем украинских граждан проявить солидарность в защите нашего общего права на свободу слова. Благодарим каждого телезрителя и интернет-пользователя за слова поддержки и небезразличность к сотрудникам телеканала", - указано в заявлении.

Сотрудники NewsOne пообещали и дальше бороться за свободу слова и право телезрителей получать полную и объективную информацию.

Как сообщали Українськi Новини, 8 июля телеканал NewsOne отменил запланированный на 12 июля телемост с российским государственным телеканалом "Россия 1".

Президент Владимир Зеленский назвал телемост NewsOne с "Россией 1" дешевым, но опасным пиар-ходом перед выборами.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) призвал телеканал NewsOne отменить проведение телемоста с телеканалом "Россия 1".

Служба безопасности Украины призвала Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) безотлагательно ввести санкции против телеканалов NewsOne и "112 Украина".