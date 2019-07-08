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08 июля 2019, понедельник, 22:00 117
Силовые структуры 2019-07-08T22:00:20+03:00
Українські Новини
СНБО провел совещание из-за намерения NewsOne провести телемост с "Россией-1"

СНБО провел совещание из-за намерения NewsOne провести телемост с "Россией-1"

СНБО. Фото: Телеграф
СНБО. Фото: Телеграф

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) провел совещание по информационной безопасности из-за намерения украинского телеканала NewsOne провести телемост с российским государственным телеканалом "Россия-1".

Об этом секретарь СНБО Александр Данилюк написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, государственные органы, в частности СБУ и Национальная полиция, получили ряд соответствующих поручений по защите информационного пространства.

Дополнительные детали Данилюк не предоставил из-за секретности.

Как сообщали Українськi Новини, NewsOne отменил телемост с "Россией 1".

Президент Владимир Зеленский назвал телемост NewsOne с "Россией 1" дешевым, но опасным пиар-ходом перед выборами.

Ранее Генпрокуратура открыла дело по факту попытки госизмены NewsOne.

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