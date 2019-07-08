СНБО провел совещание из-за намерения NewsOne провести телемост с "Россией-1"

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) провел совещание по информационной безопасности из-за намерения украинского телеканала NewsOne провести телемост с российским государственным телеканалом "Россия-1".\r\nОб этом секретарь СНБО Александр Данилюк написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, государственные органы, в частности СБУ и Национальная полиция, получили ряд соответствующих поручений по защите информационного пространства.\r\nДополнительные детали Данилюк не предоставил из-за секретности.\r\nКак сообщали Українськi Новини, NewsOne отменил телемост с "Россией 1".\r\nПрезидент Владимир Зеленский назвал телемост NewsOne с "Россией 1" дешевым, но опасным пиар-ходом перед выборами.\r\nРанее Генпрокуратура открыла дело по факту попытки госизмены NewsOne.