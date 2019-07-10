Зателефоную Баканову щодо цього чорта. Треба з ним закінчити, - Зеленський про Годунка

Президент Володимир Зеленський сказав, що зателефонує виконуючому обов'язки глави Служби безпеки України Івану Баканову, щоб той розібрався з секретарем бориспільської міської ради Ярославом Годунком.

Про це Зеленський сказав після того, як під час проведення робочої наради у Борисполі вигнав з приміщення Годунка у невимкнений мікрофон.

Відео було оприлюднене на Youtube-каналі Espreso.TV.

"Зараз зателефоную Баканову з приводу цього чорта..." - сказав Зеленський.

"Мені треба закінчити з цією людиною", - додав він.

https://www.youtube.com/watch?v=OCKu-5rDuKI" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський призначив свого друга Івана Баканова першим заступником голови СБУ.

Заробітна плата виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України Івана Баканова за червень становила 54 564 гривні.

Раніше виконуючий обов'язки глави Служби безпеки України Іван Баканов розповів про свою сім'ю, зокрема, про те, що його дружина - громадянка Росії.