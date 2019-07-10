Зателефоную Баканову щодо цього чорта. Треба з ним закінчити, - Зеленський про Годунка

Президент Володимир Зеленський сказав, що зателефонує виконуючому обов'язки глави Служби безпеки України Івану Баканову, щоб той розібрався з секретарем бориспільської міської ради Ярославом Годунком.\r\nПро це Зеленський сказав після того, як під час проведення робочої наради у Борисполі вигнав з приміщення Годунка у невимкнений мікрофон.\r\nВідео було оприлюднене на Youtube-каналі Espreso.TV.\r\n"Зараз зателефоную Баканову з приводу цього чорта..." - сказав Зеленський.\r\n"Мені треба закінчити з цією людиною", - додав він.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=OCKu-5rDuKI" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський призначив свого друга Івана Баканова першим заступником голови СБУ.\r\nЗаробітна плата виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України Івана Баканова за червень становила 54 564 гривні.\r\nРаніше виконуючий обов'язки глави Служби безпеки України Іван Баканов розповів про свою сім'ю, зокрема, про те, що його дружина - громадянка Росії.