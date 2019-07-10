У Порошенка найвищий антирейтинг серед українських політиків, - опитування

Напередодні позачергових виборів у Верховну Раду 21 липня найбільш позитивно серед політиків і громадських діячів українці ставляться до чинного президента Володимира Зеленського, найбільш негативно - до його попередника Петра Порошенка.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), передають Українські Новини.

Зокрема, на запитання "Кого з цих політиків або громадсько-політичних діячів Ви знаєте? Як Ви в цілому ставитеся до цього політика - позитивно, негативно або нейтрально?" Зеленського знають 99,3% респондентів, 67,8% з них - мають позитивне ставлення до нього, 8% - негативно ставляться до глави держави, 17% - мають нейтральне ставлення 7,1% мали проблеми з відповіддю на питання.

В той же час Петра Порошенка негативно оцінюють більше 70%. Друге місце антирейтингу розділили Олег Ляшко і Віктор Медведчук з 55,8%. При цьому Медведчука позитивно оцінюють більше громадян, ніж Ляшка - 19,1% і 14 % відповідно.

Замикає трійку лідерів з негативних оцінок Арсен Аваков. У нього антирейтинг становить 54,5%, а позитивно його оцінюють лише 5,9% опитаних.

Джерело: КМІС

Опитування проводилося з 25 червня по 7 липня методом особистого інтерв'ю серед 2 004 повнолітніх респондентів з усіх регіонів.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — до 25%, 2% — до 10% і 1,4% — до 5%.

Як повідомляли Українські Новини, партія Зеленського втрачає голоси на виборах в Раду, а Вакарчука - обігнала Порошенка.

Тим часом, згідно з опитуванням КМІС, "Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах у Раду а партія Вакарчука не проходить в Раду.