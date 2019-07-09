Зеленский снова устроил масштабную волну увольнений в трех областях Украины

Президент Владимир Зеленский уволил 10 председателей районных государственных администраций в Винницкой области.

Об этом говорится в распоряжениях Президента №79-88 от 9 июля, передают Українськi Новини.

Зеленский уволил Ивана Стефанцова с должности председателя Бершадской районной государственной администрации, Владислава Уткина - с должности председателя Гайсинской райадминистрации, Олега Легезу - Жмеринской РГА, Ярослава Чернегу - Литинской РГА, Олега Китасюка - Могилев-Подольской РГА, Сергея Ладана - Мурованокуриловецкой РГА, Людмилу Марцин - Теплицкой РГА, Леонида Лобаня - Тростянецкой РГА, Екатерину Кедик - Шаргородской РГА, Михаила Вдовцова - Ямпольской районной государственной администрации.

Все они уволены в связи с завершением срока полномочий Президента Петра Порошенко, который их назначил.

Также Президент Владимир Зеленский уволил 3 председателей районных государственных администраций Киева.

Об этом говорится в распоряжениях Президента №76-78, передают Українськi Новини.

Зеленский уволил Александра Настасенко с должности председателя Голосеевской райадминистрации, Владимира Каретко с должности председателя Святошинской администрации, Игоря Довбаня с должности председателя Соломенской районной администрации.

Все они уволены в связи с завершением срока полномочий Президента Петра Порошенко, который их назначил.

Еще сегодня Президент Владимир Зеленский уволил 8 председателей районных государственных администраций в Волынской области.

Об этом говорится в распоряжениях Президента №89-96 от 9 июля, передают Українськi Новини.

Зеленский уволил Наталью Василец с должности председателя Владимир-Волынской районной государственной администрации, Юлию Гринчук с должности председателя Гороховской, Валерия Ткачука с должности председателя Киверцовской, Виктора Козака с должности главы Ковельской, Андрея Харламповича с должности председателя Ратновской, Анатолия Бринчука с должности председателя Старовыжевской, Олега Василишина с должности председателя Турийской, Василия Голядиница с должности председателя Шацкой районной государственной администрации Волынской области.

Как сообщали Українськi Новини, 5 июля Зеленский уволил заместителя председателя Антимонопольного комитета (АМКУ) Андрея Вовка и уполномоченных Валерия Поюховича и Агию Загребельскую.

Также Зеленский уволил первого зампреда СБУ Маликова сразу с двух должностей.

Тем временем Кабмин одобрил все кандидатуры губернаторов Зеленского, среди которых три бизнесмена. Ранее Зеленский уволил 12 председателей областных государственных администраций, 3 исполняющих обязанности глав обладминистраций.

Зеленский намерен сменить всех губернаторов.