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09 июля 2019, вторник, 14:56 271
Внешняя политика 2019-07-09T14:57:31+03:00
Українські Новини
Кремль сожалеет, что телемост между РФ и Украиной не состоялся

Кремль сожалеет, что телемост между РФ и Украиной не состоялся

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Фото: rusplt
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Фото: rusplt

В Кремле сожалеют, что телемост между Россией и Украиной не состоялся и считают, что "украинская сторона, очевидно, еще не готова к его проведению".

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российское издание "РИА Новости".

"В целом мы, безусловно, сожалеем, что этот телемост не состоялся. Мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов, но по всей видимости пока украинская сторона не готова к этому", - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь Путина считает, что в случае проведения телемоста российская и украинская стороны могли бы обсудить "все периоды" своих отношений в новейшей истории.

На вопрос о том, не будет ли диалог в формате телемоста на данный момент преждевременным, Песков ответил отрицательно. По его словам, "общение людей никогда не может быть преждевременным".

Как сообщали Українські Новини, NewsOne объяснил, зачем им телемост с телеканалом "Россия 1". Также Нацсовет по телевидению назначил внеплановую проверку NewsOne.

Тем временем ГПУ открыла дело по факту попытки госизмены NewsOne.

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