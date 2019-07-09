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09 липня 2019, вівторок, 11:59 36
Політика 2019-07-09T12:11:48+03:00
Українські Новини
Керівництво Офісу Президента працює безкоштовно

Керівництво Офісу Президента працює безкоштовно

Андрій Богдан. Фото: Українські Новини
Андрій Богдан. Фото: Українські Новини

Крім того, що керівництво Адміністрації Президента не подає електронні декларації, керівник Офісу Президента Андрій Богдан і його заступники не отримували заробітну плату в травні і червні.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

"Заробітна плата Керівникові Офісу Президента України Богдану А. Й., Першому заступникові Керівника Офісу Президента України Трофімову С. В. та Заступникам Керівника Офісу Президента України Костюку Ю. Ю., Рябошапці Р. Г., Тимошенку К. В., Пристайку В. В. і Гончаруку О. В. у травні та червні 2019 року не нараховувалась", - сказано в ній.

Богдан, Трофімов, Костюк, Рябошапка та Тимошенко були призначені в Адміністрацію Президента 21 травня, Пристайко - 22 травня, а Гончарук - 28 травня.

З 25 червня всі вони були переведені в Офіс Президента.

Агентство запитувало про їхні зарплати на обох посадах з моменту призначення.

Згідно з відповіддю Держуправління справами, зарплата їм не нараховувалася взагалі.

Як повідомляли Українські Новини, закон про люстрацію забороняв Богдану обіймати посаду глави Адміністрації Президента. Зеленський створив Офіс Президента і призначив його керівником Богдана.

Зеленський заробляє близько 1 тис. гривень в день за роботу Президента.

Водночасчас оклад спікера Зеленського вищий ніж перша зарплата самого Президента.

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