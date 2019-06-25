У Трампа пока не могут назвать повестку дня и дату встречи с Зеленским

Конкретная дата и повестка дня встречи Президента Владимира Зеленского и Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа пока не определена.\r\nОб этом журналистам сообщил временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор, передают Українськi Новини.\r\n"У нас пока что нет конкретной даты. Как только решение о дате и повестке дня появится, обещаю сообщить", - сказал он.\r\nГоворя о предстоящей встрече Трампа с российским Президентом Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии, посол сказал, что она станет хорошим случаем поднять тему освобождения украинских военных моряков, арестованных в России.\r\nКак сообщали Українськi Новини, советник Президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает избрание Президентом Владимира Зеленского возможностью для достижения мира на Донбассе.\r\nРанее пресс-служба Владимира Зеленского сообщала, что он поблагодарил Президента США Дональда Трампа за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон.\r\nТем временем законопроект о поддержке территориальной целостности Украины представлен в конгрессе США.