Посол України в США розповів, коли Зеленський зустрінеться з Трампом

Представники команди Президента Зеленського на цьому тижні відвідають Вашингтон для спільної з українським посольством підготовки зустрічі Президента України з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю "Голосу Америки" посла України в США Валерія Чалого.

"Дозвольте бути відвертим. Різні фрази, які прозвучали в Україні, що американська сторона очікує, і таке враження, що Президент Зеленський просто не їде, бо не може знайти час. Це неправда. Ні Президенту Зеленському, ні Україні, ні США не потрібна картинка, просто картинка між двома президентами. Вони знайдуть хімію, вони вже у телефонних розмовах між собою знайшли цю хімію стосунків. Інша справа - який зміст буде", - розповів Чалий.

Він додав, що "ця зустріч закладає подальші кроки роботи посольства на рік вперед".

"Ми працюємо над цим, не тільки ми, цього тижня приїдуть представники Президента Зеленського, і ми спільно будемо тут працювати для того, щоб зробити і дату візиту, його зміст. Я думаю, це питання наступних місяців. Думаю, серпень-вересень, візит має бути повністю підготовлений", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, Путін і Трамп обговорили ситуацію в Україні.

У Трампа поки не можуть назвати порядку денного і дату зустрічі із Зеленським.

Тим часом радник Трампа вважає, що обрання Президентом Зеленського можливістю припинити війну на Донбасі.