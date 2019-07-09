підписатися на розсилку
25.55 25.9
28.5 29.15
˟
09 липня 2019, вівторок, 10:19 16
Зовнішня політика 2019-07-09T12:30:04+03:00
Українські Новини
Посол України в США розповів, коли Зеленський зустрінеться з Трампом

Посол України в США розповів, коли Зеленський зустрінеться з Трампом

Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента

Представники команди Президента Зеленського на цьому тижні відвідають  Вашингтон для спільної з українським посольством підготовки зустрічі Президента України з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю "Голосу Америки" посла України в США Валерія Чалого.

"Дозвольте бути відвертим. Різні фрази, які прозвучали в Україні, що американська сторона очікує, і таке враження, що Президент Зеленський просто не їде, бо не може знайти час. Це неправда. Ні Президенту Зеленському, ні Україні, ні США не потрібна картинка, просто картинка між двома президентами. Вони знайдуть хімію, вони вже у телефонних розмовах між собою знайшли цю хімію стосунків. Інша справа - який зміст буде", - розповів Чалий.

Він додав, що "ця зустріч закладає подальші кроки роботи посольства на рік вперед".

"Ми працюємо над цим, не тільки ми, цього тижня приїдуть представники Президента Зеленського, і ми спільно будемо тут працювати для того, щоб зробити і дату візиту, його зміст. Я думаю, це питання наступних місяців. Думаю, серпень-вересень, візит має бути повністю підготовлений", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, Путін і Трамп обговорили ситуацію в Україні.

У Трампа поки не можуть назвати порядку денного і дату зустрічі із Зеленським.

Тим часом радник Трампа вважає, що обрання Президентом Зеленського можливістю припинити війну на Донбасі.

Більше новин про: Дональд Трамп президент США Президент України Володимир Зеленський Україна-США Валерій Чалий

Архів
Новини
ГПУ провела слідчі дії на мисливській базі під Рівним, де відпочивав Ситник 12:55
У школи закупили 15% необхідного комп'ютерного обладнання, - Гриневич 12:44
Кит-горбач в Антарктиді. Фото: facebook/oksana.savenko
Фото дня: один день з життя українських полярників в компанії китів і тюленів 12:35
Борючись з "Роттердамом +" і проти ринку, Коломойський намагався встановити контроль над конкурентами, - Трохимець 12:35
НКРЕКП хоче знизити тариф "Укренерго" на передачу електроенергії 12:28
більше новин
У Хмельницькому Порошенка зустріли криками "Ганьба" 08:03
НАБУ підготувало повідомлення про підозру Насалику 09:40
Через Atlas Weekend метро і наземний транспорт у Києві працюватимуть довше 06:00
МОЗ хоче зробити більш доступними громадські туалети 15:01
Різке похолодання змусить дістати пуховики: синоптик дала прогноз на тиждень 06:00 Карта
більше новин
NewsOne
Бенефіціари NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії, - ГПУ 16:24
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
Гройсман розповів, що буде з ціною на газ восени 11:22
Зеленський назвав телеміст NewsOne з "Росією 1" піар-ходом і нагадав журналістам, що вони не власність 12:49
НАБУ підготувало повідомлення про підозру Насалику 09:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok