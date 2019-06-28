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28 июня 2019, пятница, 10:41 35
Внешняя политика 2019-06-28T10:46:41+03:00
Українські Новини
Путин и Трамп обсудили ситуацию в Украине

Путин и Трамп обсудили ситуацию в Украине

Президент России Владимир Путин и Президент США Дональд Трамп обсудили ситуацию в Украине.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, передают Українськi Новини.

"Президент @realDonaldTrump только что завершил свою встречу с президентом Путиным. Они оба согласились с тем, что улучшение отношений отвечает взаимным интересам каждой страны и интересам всего мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине", - сказано в сообщении по итогам их встречи в Осаке (Япония) в рамках саммита "Большой двадцатки".

При этом сайт президента России приводит слова Трампа в начале встречи.

"У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы как торговля, коммерция, вопросы разоружения, протекционизма, различные другие вопросы, и все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между нами. Я думаю, что результаты этой встречи будут отличными", - сказал он.

В свою очередь Путин согласился с президентом США, отметив, что они давно не виделись.

Как сообщали Українськi Новини, Трамп поговорил с Путиным и уверен в "потенциально замечательных" отношениях с РФ.

1 июня Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение совершить официальный визит в США. У Трампа пока не могут назвать повестку дня и дату встречи с Зеленским.

Тем временем советник Трампа считает избрание Президентом Зеленского возможностью прекратить войну на Донбассе.

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