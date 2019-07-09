В некоторые области Украины идут ливни с грозами, - ГосЧС

После того, как в понедельник спасатели предупреждали об ухудшении погодных условий в некоторых областях, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, уточнили, что Приазовье, восточные области, западные и северные области ждут грозы и ливни 9 июля.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на Укргидрометцентр, передают Українські Новини.\r\nТак, во вторник ночью в восточных областях страны и Приазовье, днем в западных и местами в северных областях грозы.\r\nТем временем в Киеве, согласно прогнозу Укргидрометцентра, переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, грозы, ветер западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22 градуса.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, синоптик предупредила о серьезном похолодании и ливнях в Украине.\r\nТакже Украину накроет ощутимая магнитная буря в течение суток.\r\nТем временем резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю.