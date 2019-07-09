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09 июля 2019, вторник, 09:32 308 Карта
Жизнь 2019-07-09T09:43:32+03:00
Українські Новини
В некоторые области Украины идут ливни с грозами, - ГосЧС

В некоторые области Украины идут ливни с грозами, - ГосЧС

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

После того, как в понедельник спасатели предупреждали об ухудшении погодных условий в некоторых областях, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, уточнили, что Приазовье, восточные области, западные и северные области ждут грозы и ливни 9 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на Укргидрометцентр, передают Українські Новини.

Так, во вторник ночью в восточных областях страны и Приазовье, днем в западных и местами в северных областях грозы.

Тем временем в Киеве, согласно прогнозу Укргидрометцентра, переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, грозы, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22 градуса.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптик предупредила о серьезном похолодании и ливнях в Украине.

Также Украину накроет ощутимая магнитная буря в течение суток.

Тем временем резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю.

Больше новостей о: Прогноз погоды Ухудшение погоды ГосЧС Украины

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