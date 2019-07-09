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09 июля 2019, вторник, 09:16 981
Политика 2019-07-09T09:17:25+03:00
Українські Новини
Днепропетровский врио губернатора Батура указал в декларации только зарплату

Днепропетровский врио губернатора Батура указал в декларации только зарплату

Дмитрий Батура. Фото: 49000.com.uа
Дмитрий Батура. Фото: 49000.com.uа

Временно исполняющий обязанности председателя Днепропетровской областной государственной администрации Дмитрий Батура задекларировал 351 436 гривен доходов за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Согласно информации в декларации, весь годовой доход Батуры составила зарплата - 351 436 гривен.

Его жена Яна Батура задекларировала 100 000 гривен финансовой помощи и 96 257 гривен кредитных средств.

Батура задекларировал 300 000 гривен наличных средств, на депозитах в банках он хранит 49 248 гривен.

В собственности врио губернатора 50% жилого дома площадью 62,6 кв. м в селе Днепровое Днепропетровской области, жилой дом площадью 73,5 кв. м в селе Соленое Днепропетровской области и 3 земельных участка (1 200, 2 500 и 2500 кв. м), у его жены – квартира площадью 66 кв. метров в Днипре и земельный участок площадью 1 928 кв. м.

Батура не владеет транспортными средствами, тогда как его жена владеет автомобилем Lexus RX350 2008 года выпуска.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский уволил глав 15 областных государственных Администраций.

Зеленский настаивает на увольнении всех губернаторов.

Тем временем кандидат на должность донецкого губернатора задекларировал BMW почти за полмиллиона гривен и матпомощь.

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