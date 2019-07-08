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08 июля 2019, понедельник, 23:20 478
Политика 2019-07-08T23:20:23+03:00
Українські Новини
Владелец NewsOne назвал обвинения Луценко дешевым пиаром бестолковой работы

Владелец NewsOne назвал обвинения Луценко дешевым пиаром бестолковой работы

Фото: NewsOne
Фото: NewsOne

Владелец телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с российским государственным телеканалом "Россия-1",нардеп Тарас Козак обвинил генерального прокурора Юрия Луценко во лжи.

Соответствующее заявление Козака размещено на сайте телеканала, передают Українськi Новини.

"Заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о связи телеканала NEWSONE с российским "Промсвязьбанком" является циничной ложью и свидетельствует о его непрофессионализме и профессиональной непригодности", - заявил депутат.

Он также назвал безосновательным заявление главы ГПУ об участии телеканала в террористической деятельности.

"Я рассматриваю его как искусственное создание оснований для применения санкций против телеканала NEWSONE и закрытия телеканала по политическим мотивам", - сказал Козак.

Владелец телеканала также заявил, что рассматривает обвинения Юрия Луценко как "дешевый пиар и попытки удержаться на должности, а также отвлечь внимание от своей провальной и бестолковой работы в течение нескольких последних лет".

Владелец канала опубликовал выписку из государственного реестра, в которой "подтверждается мое единоличное участие в качестве владельца телеканала".

Как сообщали Українськi Новини, NewsOne отменил телемост с "Россией 1".

Президент Владимир Зеленский назвал телемост NewsOne с "Россией 1" дешевым, но опасным пиар-ходом перед выборами.

Ранее Генпрокуратура открыла дело по факту попытки госизмены NewsOne.

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