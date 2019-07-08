Владелец NewsOne назвал обвинения Луценко дешевым пиаром бестолковой работы

Владелец телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с российским государственным телеканалом "Россия-1",нардеп Тарас Козак обвинил генерального прокурора Юрия Луценко во лжи.\r\nСоответствующее заявление Козака размещено на сайте телеканала, передают Українськi Новини.\r\n"Заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о связи телеканала NEWSONE с российским "Промсвязьбанком" является циничной ложью и свидетельствует о его непрофессионализме и профессиональной непригодности", - заявил депутат.\r\nОн также назвал безосновательным заявление главы ГПУ об участии телеканала в террористической деятельности.\r\n"Я рассматриваю его как искусственное создание оснований для применения санкций против телеканала NEWSONE и закрытия телеканала по политическим мотивам", - сказал Козак.\r\nВладелец телеканала также заявил, что рассматривает обвинения Юрия Луценко как "дешевый пиар и попытки удержаться на должности, а также отвлечь внимание от своей провальной и бестолковой работы в течение нескольких последних лет".\r\nВладелец канала опубликовал выписку из государственного реестра, в которой "подтверждается мое единоличное участие в качестве владельца телеканала".\r\nКак сообщали Українськi Новини, NewsOne отменил телемост с "Россией 1".\r\nПрезидент Владимир Зеленский назвал телемост NewsOne с "Россией 1" дешевым, но опасным пиар-ходом перед выборами.\r\nРанее Генпрокуратура открыла дело по факту попытки госизмены NewsOne.