Зеленский рассчитывает на обсуждение с МИДом последующих нот со стороны России

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на обсуждение с Министерством иностранных дел последующих нот со стороны России.\r\nОб этом он сообщил журналисту Українських Новин.\r\n"Будем обсуждать. На этот раз, надеюсь, что будем обсуждать", - сказал Президент.\r\nОн выразил надежду, что Министерство иностранных дел при последующем получении нот будет обращаться к Президенту.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский допускает возможность заполнения документов на русском языке на Донбассе в будущем.\r\nРанее Зеленский возмутился, что МИД без его ведома ответил на ноту о возвращении украинских моряков.\r\nПосле этого премьер-министр Владимир Гройсман выступил за отпуск Климкина и назначение исполняющего обязанности министра по представлению Зеленского.\r\nСМИ писали, что Климкин испортил план Зеленского по возвращению моряков.