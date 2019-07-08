Зеленский рассчитывает на обсуждение с МИДом последующих нот со стороны России

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на обсуждение с Министерством иностранных дел последующих нот со стороны России.

Об этом он сообщил журналисту Українських Новин.

"Будем обсуждать. На этот раз, надеюсь, что будем обсуждать", - сказал Президент.

Он выразил надежду, что Министерство иностранных дел при последующем получении нот будет обращаться к Президенту.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский допускает возможность заполнения документов на русском языке на Донбассе в будущем.

Ранее Зеленский возмутился, что МИД без его ведома ответил на ноту о возвращении украинских моряков.

После этого премьер-министр Владимир Гройсман выступил за отпуск Климкина и назначение исполняющего обязанности министра по представлению Зеленского.

СМИ писали, что Климкин испортил план Зеленского по возвращению моряков.