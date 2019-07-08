Зеленський розраховує на обговорення з МЗС наступних нот з боку Росії

Президент Володимир Зеленський розраховує на обговорення з Міністерством закордонних справ наступних нот з боку Росії.

Про це він повідомив журналісту Українських Новин.

"Будемо обговорювати. На цей раз, сподіваюся, що будемо обговорювати", - сказав Президент.

Він висловив надію, що Міністерство закордонних справ при подальшому отриманні нот буде звертатися до Президента.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський допускає можливість заповнення документів російською мовою на Донбасі в майбутньому.

Раніше Зеленський обурився, що МЗС без його відома відповів на ноту про повернення українських моряків.

Після цього прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступив за відпустку Клімкіна і призначення виконуючого обов'язки міністра за поданням Зеленського.

ЗМІ писали, що Клімкін зіпсував план Зеленського з повернення моряків.