Зеленський розраховує на обговорення з МЗС наступних нот з боку Росії

Президент Володимир Зеленський розраховує на обговорення з Міністерством закордонних справ наступних нот з боку Росії.\r\nПро це він повідомив журналісту Українських Новин.\r\n"Будемо обговорювати. На цей раз, сподіваюся, що будемо обговорювати", - сказав Президент.\r\nВін висловив надію, що Міністерство закордонних справ при подальшому отриманні нот буде звертатися до Президента.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський допускає можливість заповнення документів російською мовою на Донбасі в майбутньому.\r\nРаніше Зеленський обурився, що МЗС без його відома відповів на ноту про повернення українських моряків.\r\nПісля цього прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступив за відпустку Клімкіна і призначення виконуючого обов'язки міністра за поданням Зеленського.\r\nЗМІ писали, що Клімкін зіпсував план Зеленського з повернення моряків.