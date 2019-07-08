Зеленський заявив, що переговори щодо транзиту газу треба провести у вересні

Президент Володимир Зеленський виступає за проведення наступного раунду тристоронніх переговорів щодо транзиту газу у вересні, як раніше запропонувала російська сторона.

Про це він сказав під час 21-го саміту "Україна-ЄС", передають Українські Новини.

"Наскільки я знаю, хочуть продовжувати цю розмову в грудні, але це енергетична безпека України. Я сказав позицію свою і позицію нашої команди, що саме у вересні ми хочемо вже сідати за стіл і вирішити це питання. Я думаю, що ми вирішимо", - сказав він.

Зі слів Зеленського, він говорив про це з віце-президентом Європейської комісії з Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Шефчович заявив, що Росія готова до проведення наступного раунду тристоронніх переговорів з Європейським союзом і Україною щодо транзиту російського газу в середині вересня.

Також прем'єр-міністр Російської Федерації Медведєв назвав умову для продовження угоди з Україною про транзит газу.

Після зустрічі з Бойком і Медведчуком Міллер заявив про готовність "Газпрому" надати Україні знижку в 25%.

Тим часом, у Зеленського відмовилися повідомити, хто веде від нього переговори щодо газу з Росією.