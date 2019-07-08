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08 июля 2019, понедельник, 19:09 65
Судебная власть 2019-07-08T19:14:35+03:00
Українські Новини
Суд признал надлежащими доказательства отсутствия Клюева в Украине последние 5 лет

Суд признал надлежащими доказательства отсутствия Клюева в Украине последние 5 лет

Шестой апелляционный административный суд признал надлежащими доказательства отсутствия бывшего главы Администрации Президента Андрея Клюева в Украине в течение последних 5 лет.

Об этом в социальной сети Facebook написал секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая, передают Українськi Новини.

"ЦИК выиграла в Шестом апелляционном административном суде по делу Клюева А. П. Доказательства, предоставленные правоохранительными органами о не пребывании на территории Украины в течение последних 5 лет были признаны надлежащими", - сообщила она.

Как сообщали Українські Новини, ранее Центральная избирательная комиссия  отменила регистрацию Клюева и Шария.

Кроме того, Верховный Суд заявил, что это ЦИК виноват в регистрации Клюева и Шария кандидатами в депутаты Рады.

Тем временем СБУ предоставила ЦИКу доказательства отсутствия в Украине Клюева и Шария в течение последних 5 лет. 

А в Одессе "минер" морского вокзала требовал восстановить регистрацию Андрея Клюева и Анатолия Шария кандидатами в депутаты Рады.

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