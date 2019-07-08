Суд признал надлежащими доказательства отсутствия Клюева в Украине последние 5 лет

Шестой апелляционный административный суд признал надлежащими доказательства отсутствия бывшего главы Администрации Президента Андрея Клюева в Украине в течение последних 5 лет.\r\nОб этом в социальной сети Facebook написал секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая, передают Українськi Новини.\r\n"ЦИК выиграла в Шестом апелляционном административном суде по делу Клюева А. П. Доказательства, предоставленные правоохранительными органами о не пребывании на территории Украины в течение последних 5 лет были признаны надлежащими", - сообщила она.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Клюева и Шария.\r\nКроме того, Верховный Суд заявил, что это ЦИК виноват в регистрации Клюева и Шария кандидатами в депутаты Рады.\r\nТем временем СБУ предоставила ЦИКу доказательства отсутствия в Украине Клюева и Шария в течение последних 5 лет. \r\nА в Одессе "минер" морского вокзала требовал восстановить регистрацию Андрея Клюева и Анатолия Шария кандидатами в депутаты Рады.