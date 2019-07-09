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09 июля 2019, вторник, 07:00 521 Документ
Кабмин 2019-07-09T09:04:30+03:00
Українські Новини
Несмотря на отставку, Грицак продолжает получать зарплату в СБУ

Несмотря на отставку, Грицак продолжает получать зарплату в СБУ

Василий Грицак. Фото: golos.ua
Василий Грицак. Фото: golos.ua

Заработная плата подавшего в отставку председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, которого Верховная Рада отказалась уволить, за июнь составила 72 338 гривен.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Размер оклада Грицака не уточняется.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.

Грицак продолжает находиться в отпуске.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Грицака за май составила такую же сумму.

Порошенко присвоил звание Героя Украины Грицаку.

Тем временем, Грицак назвал одной из ключевых задач "очистку СБУ от российской агентуры".

В Раду внесли постановление об увольнении Луценко, Смолия, Климкина, Грицака и Полторака.

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