Несмотря на отставку, Грицак продолжает получать зарплату в СБУ

Заработная плата подавшего в отставку председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, которого Верховная Рада отказалась уволить, за июнь составила 72 338 гривен.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Размер оклада Грицака не уточняется.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.

Грицак продолжает находиться в отпуске.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Грицака за май составила такую же сумму.

Порошенко присвоил звание Героя Украины Грицаку.

Тем временем, Грицак назвал одной из ключевых задач "очистку СБУ от российской агентуры".

В Раду внесли постановление об увольнении Луценко, Смолия, Климкина, Грицака и Полторака.