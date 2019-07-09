Несмотря на отставку, Грицак продолжает получать зарплату в СБУ

Заработная плата подавшего в отставку председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, которого Верховная Рада отказалась уволить, за июнь составила 72 338 гривен.\r\nОб этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.\r\nРазмер оклада Грицака не уточняется.\r\nЗарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.\r\nГрицак продолжает находиться в отпуске.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, зарплата Грицака за май составила такую же сумму.\r\nПорошенко присвоил звание Героя Украины Грицаку.\r\nТем временем, Грицак назвал одной из ключевых задач "очистку СБУ от российской агентуры".\r\nВ Раду внесли постановление об увольнении Луценко, Смолия, Климкина, Грицака и Полторака.