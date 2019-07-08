После выходных доллар на межбанке продолжил стремительно дешеветь

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 15 коп. в понедельник укрепился на 9 коп. до 25,57 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,62-25,66 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,58-25,60 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,56-25,58 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 7,76% с 27,72 UAH/USD до 25,57 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, чистые международные резервы НБУ в апреле сократились на 0,5% с 9,993 млрд долларов до 9,943 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Тем временем банкиры прогнозируют укрепление курса гривны до 25,5-25,6 UAH/USD и умеренную девальвацию к концу года.

В начале июля НБУ купил на межбанке рекордные $321,2 миллионов.