После выходных доллар на межбанке продолжил стремительно дешеветь

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 15 коп. в понедельник укрепился на 9 коп. до 25,57 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,62-25,66 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,58-25,60 UAH\/USD, после чего установились на уровне 25,56-25,58 UAH\/USD.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 7,76% с 27,72 UAH\/USD до 25,57 UAH\/USD.\r\nВ 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, чистые международные резервы НБУ в апреле сократились на 0,5% с 9,993 млрд долларов до 9,943 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.\r\nТем временем банкиры прогнозируют укрепление курса гривны до 25,5-25,6 UAH\/USD и умеренную девальвацию к концу года.\r\nВ начале июля НБУ купил на межбанке рекордные $321,2 миллионов.