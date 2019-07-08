Після вихідних долар на міжбанку продовжив стрімко дешевшати

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 15 коп. в понеділок зміцнився на 9 коп. до 25,57 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,62-25,66 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,58-25,60 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 25,56-25,58 UAH\/USD.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 7,76% з 27,72 UAH\/USD до 25,57 UAH\/USD.\r\nВ 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, чисті міжнародні резерви НБУ в квітні скоротилися на 0,5% з 9,993 млрд доларів до 9,943 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.\r\nТим часом банкіри прогнозують зміцнення курсу гривні до 25,5-25,6 UAH\/USD і помірну девальвацію до кінця року.\r\nНа початку липня НБУ купив на міжбанку рекордні $321,2 мільйонів.