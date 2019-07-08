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08 липня 2019, понеділок, 18:10 16
Економіка 2019-07-08T19:30:02+03:00
Українські Новини
Після вихідних долар на міжбанку продовжив стрімко дешевшати

Після вихідних долар на міжбанку продовжив стрімко дешевшати

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 15 коп. в понеділок зміцнився на 9 коп. до 25,57 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,62-25,66 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,58-25,60 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,56-25,58 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 7,76% з 27,72 UAH/USD до 25,57 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, чисті міжнародні резерви НБУ в квітні скоротилися на 0,5% з 9,993 млрд доларів до 9,943 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

Тим часом банкіри прогнозують зміцнення курсу гривні до 25,5-25,6 UAH/USD і помірну девальвацію до кінця року.

На початку липня НБУ купив на міжбанку рекордні $321,2 мільйонів.

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