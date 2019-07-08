подписаться на рассылку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
08 июля 2019, понедельник, 17:01 84
Внешняя политика 2019-07-08T17:08:42+03:00
Українські Новини
Украина и ЕС подписали 5 финсоглашений

Украина и ЕС подписали 5 финсоглашений

Украина-Евросоюз. Фото: sq.com.ua
Украина-Евросоюз. Фото: sq.com.ua

Украина и Европейский Союз подписали 5 финансовых соглашений.

Соответствующие договора были подписаны между Кабинетом Министров и Европейской комиссией в ходе 21-го саммита "Украина - ЕС" в понедельник в Киеве, передают Українські Новини.

Финансирование предусмотрено на программы технического сотрудничества, антикоррупционных инициатив, поддержки гражданского общества и культуры, поддержки востока Украины и децентрализации.

По данным агентства, общая сумма финансирования по пяти соглашениям составляет 127 млн евро.

В частности, ЕС дополнительно выделит 10 млн евро на поддержку Донбасса и Приазовья.

Средства будут привлечены для улучшения доступа внутренне перемещённых лиц к административным и социальным услугам, помощи малым и средним предприятиям, развития инфраструктуры, поддержки реформ в здравоохранении и образовании.

Еще 10 млн евро ЕС выделит для поддержки украинского гражданского общества и культуры.

Также Евросоюз профинансирует на 22,9 млн евро усиление борьбы с коррупцией на национальном и местном уровнях.

Кроме того, Украина привлечет от ЕС 40 млн евро на усовершенствование региональной политики и реализацию реформы децентрализации.

В рамках данной программы запланирована поддержка небольших государственных инвестиционных проектов в объединенных территориальных общинах.

В свою очередь программа технического сотрудничества на 2019 год предусматривает выделение 44 млн евро на имплементацию реформ в соответствии с соглашением об ассоциации в части зоны свободной торговли в сферах сельского хозяйства, окружающей среды, энергетики, государственных закупок, инвестиционного климата, торговли и сферы трудовых отношений.

Как сообщали Українські Новини, по итогам 21-го саммита "Украина - ЕС" подготовлен проект совместного заявления, который преимущественно учитывает пожелания украинской стороны.

Ране Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского обсудить "оккупацию Россией украинских СМИ" на саммите с ЕС.

Больше новостей о: Финпомощь Украина-ЕС Помощь ЕС

Архив
Новости
Дмитрий Кулеба: время договариваться 17:41 Мнение
Бойко показал часы деда-фронтовика, которые носит уже 40 лет 17:27
Электричка.
Под Киевом поезд сбил 21-летнего парня, который шел в наушниках 17:26
3 заместителей председателя Львовской обладминистрации подали в отставку 17:22
Фото: Facebook/Ирина Ноздровская
Дело об убийстве Ноздровской: суд отказал в амнистии сына Россошанского 17:07
больше новостей
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях 07:00
СБУ провела обыск в кабинете экс-советника Авакова 15:31
Сегодня Ивана Купала: народные приметы и обряды с водой 06:05
Из-за Atlas Weekend метро и наземный транспорт в Киеве будут работать дольше 06:00
больше новостей
"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Рады 13:55
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях 07:00
Зеленский назвал телемост NewsOne с "Россией 1" пиар-ходом и напомнил журналистам, что они не собственность 12:49
Максим Нефедов сделал себе на лицо косметическую маску. Фото: instagram.com
Новый начальник таможни хипстер Нефедов похвастался наложенной на лицо косметической маской 11:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok