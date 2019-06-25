Каждый второй гражданин Украины хочет, чтоб Зеленский пошел на прямые переговоры с боевиками ради мира

На копромиссы Украины для восстановления в стране мира согласны больше половины прошенных Институтом социсследований им. Яременко и "Соцмониторингом", также 19,4% - за восстановление экономических отношений с Россией, Беларусью, Казахстаном и другими странами СНГ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

На компромисс со стороны Украины для возобновления мира согласны 60,7% опрошенных, не согласны - 24,2%, затруднились ответить - 15%. 54,8% опрошенных считают, что ради возобновления мира Президент должен пойти на прямой диалог с боевиками, 33,3% - так не считают, 12,1% - затруднились ответить. Опрос проводился с 13 по 19 июня среди 3 000 совершеннолетних респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,8%.

Тем временем, Кучма заявил, что заседание в Минске впервые прошло конструктивно.

Также количество обстрелов в ООС резко возросло, ранены три бойца.

Как сообщают Українські Новини, за вступление Украине в ЕС выступает больше половины украинцев.