Майже половина українців за компроміси з РФ і "ЛДНР" заради миру на Донбасі, - опитування

У той час, як на Донбасі бойовики обстріляли Новгородське і поранений мирний житель,

Про це свідчать дані соціологічного опитування, передають Українські Новини.

При цьому 20,1% респондентів вважають, що необхідно вести прямі переговори з Росією і бойовиками, 17,4% - за відновлення миру силовим шляхом, 13,7% - не змогли відповісти.

Крім того, 50,2% опитаних вважають неприйнятним надання і закріплення в Конституції "особливого статусу" для Донбасу, 48,5% - вважають неприйнятним прийняття закону про нейтральний і позаблоковий статус України, 53,8% респондентів вважають неприйнятним внесення змін до Конституції щодо надання російській мові статусу державної.

61,5% респондентів не підтримують як компроміс повну амністію для бойовиків, 65,6% - не підтримують проведення місцевих виборів на умовах бойовиків, 52,9% - вважають неприйнятними особливі політичні та економічні відносини тимчасово непідконтрольних територій Донбасу з Росією.

Проти прямих переговорів з бойовиками висловилися 41% опитаних, 43,3% - вважають неприйнятним припинення блокади залізничних колій і відновлення торгівлі з ЛНР і ДНР.

Опитування проводилося з 13 червня по 20 червня серед 2 017 повнолітніх респондентів у всіх областях на підконтрольній території.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляли Українські Новини, кожен другий громадянин України хоче, щоб Зеленський пішов на прямі переговори з бойовиками заради миру".

Тим часом Путін поставив Зеленському умови, за яких готовий до діалогу з Києвом.