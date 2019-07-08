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08 липня 2019, понеділок, 14:30 14
Суспільство 2019-07-08T15:15:01+03:00
Українські Новини
Майже половина українців за компроміси з РФ і "ЛДНР" заради миру на Донбасі, - опитування

Майже половина українців за компроміси з РФ і "ЛДНР" заради миру на Донбасі, - опитування

Військовий на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано
Військовий на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано

У той час, як на Донбасі бойовики обстріляли Новгородське і поранений мирний житель, 48,8% респондентів, опитаних фондом "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова, вважають, що заради миру на Донбасі необхідно йти на певні компроміси з Росією і керівниками самопроголошених "Донецької народної республіки" і "Луганської народної республіки".

Про це свідчать дані соціологічного опитування, передають Українські Новини.

При цьому 20,1% респондентів вважають, що необхідно вести прямі переговори з Росією і бойовиками, 17,4% - за відновлення миру силовим шляхом, 13,7% - не змогли відповісти.

Крім того, 50,2% опитаних вважають неприйнятним надання і закріплення в Конституції "особливого статусу" для Донбасу, 48,5% - вважають неприйнятним прийняття закону про нейтральний і позаблоковий статус України, 53,8% респондентів вважають неприйнятним внесення змін до Конституції щодо надання російській мові статусу державної.

61,5% респондентів не підтримують як компроміс повну амністію для бойовиків, 65,6% - не підтримують проведення місцевих виборів на умовах бойовиків, 52,9% - вважають неприйнятними особливі політичні та економічні відносини тимчасово непідконтрольних територій Донбасу з Росією.

Проти прямих переговорів з бойовиками висловилися 41% опитаних, 43,3% - вважають неприйнятним припинення блокади залізничних колій і відновлення торгівлі з ЛНР і ДНР.

Опитування проводилося з 13 червня по 20 червня серед 2 017 повнолітніх респондентів у всіх областях на підконтрольній території.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляли Українські Новини, кожен другий громадянин України хоче, щоб Зеленський пішов на прямі переговори з бойовиками заради миру".

Тим часом Путін поставив Зеленському умови, за яких готовий до діалогу з Києвом.

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